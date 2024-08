A MÁV és a Volán összeolvadásának részeként fokozatosan bevezetik a 300 forintos egységes, távolságtól független helyjegyet a Volán buszjáratain – közölte a MÁV-csoport hétfőn. A közlemény szerint ezáltal könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer, ráadásul most a MÁV-applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja: hétfőn elindult a Volán-járatokra érvényes új, választható helyfoglalási rendszer is. A helyjegy nemcsak a MÁV-applikációban váltható meg, hanem a jegy.mav.hu felületén, a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV-START automatáiban is. A digitális csatornákon – tehát a MÁV-mobilalkalmazásban vagy jegy.mav.hu weboldalon – vásárolt helyjegy 5 százalékkal olcsóbban, mindössze 285 forintért érhető el – írták. Az új, 300 forintos egységes helyjegy először a Budapestről induló és oda érkező távolsági autóbusz járatokon, a következő lépcsőben pedig a helyjegy a vidéki városok között lesz igénybe vehető.

A helyjegy elekronikusan lesz megvásárolható

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Helyjegy a Volán járatain

Az újításnak köszönhetően a helyjegyet vásárlók csúcsidőben, fokozott utasforgalom mellett is garantált ülőhelyen, kényelmesen utazhatnak. A helyjegy minden jegy és vármegye- vagy országbérlet, napijegy, továbbá a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőséget biztosító valamennyi igazolvány és igazolás mellé megvásárolható.

Megváltása nem kötelező, de kifejezetten javasolt, különösen a frekventált járatokon, amelyeken a helyjeggyel nem rendelkező utasok csak a szabadon maradt helyeket foglalhatják el – az adott jármű befogadóképességének függvényében – közölte a MÁV.

A Haon szerette volna megismerni az utasok véleményét arról, hogy a Volán is bevezeti a helyjegyet a járatain, azonban néhány járókelővel mi tudattuk a nem feltétlen jó hírt kedden délután a debreceni távolsági autóbusz-állomás környékén. Először egy csapat fiatallal futottunk össze, akik éppen akkor érkeztek meg Debrecenbe. Egy buliba hivatalosak, de szívesen megosztották a Haonnal a véleményüket.

Egyöntetűen kiemelték, nem tartják rossz ötletnek a helyjegy bevezetését, viszont nem tudják, hogyan akarja a Volán a jövőben úgy kivitelezni, hogy az ne okozzon fennakadást. Szerintük kellene a buszokra egy olyan személy, mint a vonatokon a kalauz, aki ellenőrzi a helyjegyet, ha esetleg összetűzés van az utasok között, akkor ne a sofőrnek kelljen közbelépnie, ugyanis annak megvan a maga feladata.

Kifejtették, az összeggel nincs semmi probléma, sajnos, ma már 300 forint „nem pénz”, mármint kifizethető, minden bizonnyal sokan kifizetnék, ha tudnák, biztosan lesz helyük, de jelenleg nincs még arra információ, hogy valóban biztosan le tud ülni az illető, aki megvásárolta a helyjegyet. – Ha be is vezetik, biztosan el kell telni több hónapnak, akár egy egy évnek is, hogy az a gyakorlatban természetesen hasson, mint a vonatokon. Azok, akik sokat utaznak busszal, jól tudják, akad olyan idős ember, aki nem fogja őket békén hagyni addig, amíg át nem adják neki a helyet, amit kinézett magának. Továbbá az is felmerül kérdésként, mikor kell megvenni a helyjegyet, ha biztosra akarunk menni – sorolta a kételyeit Kinga.