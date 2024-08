Idén az 5. vármegyei vadásznapot, valamint a 12. harcsapaprikás-főző fesztivált tartják meg a Tisza partán, a részletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a tiszacsegei halászcsárdában. Először Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke ismertette a vármegyei vadásznap programjait. Beszédében kiemelte, idén is az a legfontosabb, hogy a résztvevők jól érezzék magukat és kikapcsolódjanak. – A programok által szeretnénk bemutatni a természet és a vadászat értékeit. Jelenleg 83 vadásztársaság van az országban, ebből mintegy 20 fog bemutatkozni szombaton, augusztus 31-én a vadásznapon, valamint fakanalat is ragadnak, hogy finom ételeket készítsenek. Nem csak vadételeket fognak főzni, készül sertésből is főétel, illetve különböző sütemények is az asztalra kerülnek – fogalmazott. Hozzátette: ahogyan az elmúlt években, úgy most is lesznek kísérő programok.

Idén a 12. harcsapaprikás-főző fesztivált tartják Tiszacsegén, most szombaton pedig az ötödik vármegyei vadásznapot, utóbbi részleteiről Forgács Barna számolt be

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelném itt a gyerekprogramokat, amelyeknek nem az a céljuk, hogy bárkiből vadász legyen, sokkal inkább az, hogy általunk a legkisebbek a szakemberektől objektíven tájékozódhassanak a természetről

– jegyezte meg Forgács Barna a tiszacsegei rendezvény kapcsán.

Nagy az érdeklődés a tiszacsegei harcsapaprikás-főző fesztivál iránt

A 12. harcsapaprikás-főző fesztiválra eddig mintegy 150 csapat jelentkezett: minden csapat térítésmentesen kap 2-2 kilogramm harcsát az étel elkészítéséhez – hangsúlyozta Nagy Sándor, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa. Kiemelte, az előző évekhez hasonlóan azok, akik elsők között érkeznek a helyszínre, sátrat is kapnak (90 darab sátor áll rendelkezésre), a többiek pedig főzőhelyet.

Reméljük, idén is mindenki nagyon jól fogja magát érezni, most is az ország minden tájáról fognak érkezni látogatók, szóval minden bizonnyal egy fergeteges családi napra készülhetünk. A családi napot azért emelném ki, mert már megszokhattuk, hogy a harcsapaprikás-főző fesztiválon nemcsak baráti társaságok, haveri gárdák, hanem családok is szoktak főzni, akik egészen estig élvezik a jó hangulatot

– tette hozzá.