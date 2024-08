Madárszínházat és fogadóközpontot is építtet a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat

– Ebben a ciklusban is lesznek olyan projektek, amelyeket a vármegyei önkormányzat saját kezelésében vagy konzorciumban kezel. A helyi humánfejlesztések konstrukcióra például mintegy 3 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 64 ezer embert igyekszünk különböző programokon keresztül elérni, s élethelyzetüket javítani – mutatta be Pajna Zoltán. Paktum Plusz néven folytatódik a foglalkoztatási paktum is, melyre 5,5 milliárd jut. Különleges beruházásnak ígérkezik továbbá a hortobágyi Madárszínház és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések, melyről legutóbb itt írtunk részletesen: