A szakember felidézte, hogy a bodrogkeresztúri kompkikötőnél volt az első olyan gólya, aki arról vált híressé, hogy télre is ott maradt. A helyiek elkezdték etetni, és a madár azóta sem hagyja el a falut.

Az enyhe időjárás miatt a számuk folyamatosan emelkedik, mára már nagyjából 100 olyan gólyáról tudunk, amelyik nálunk marad télen is

– mondta. – Nagyon sokig akár kint a természetben is megélnek, találnak annyi táplálékot, amire szükségük van. Rovarok ugyan egy idő után már nincsenek, de mivel hó már alig van, a kisemlősök nem tudnak elbújni, és miközben ők is élelmet keresnek, a gólyáknak ők is táplálékot jelentenek. Okos állatok, hiszen az ember közelében élnek, és nagyon könnyen megjegyzik azokat az élelemforrásokat, amivel át tudnak telelni. A gólyák 20-25 évvel ezelőtt a kemény télben már azelőtt elpusztultak, hogy az emberek közelébe kerülhettek volna.

Gólyu és párja idén tehát négy fiókát nevelt fel, viharban, hatalmas esőben, kegyetlen forróságban is állták a sarat, hogy aztán a kis gólyák a megfelelő időben kirepüljenek. Konyhás István szerint ez nagyon jó fészekaljnak számít, hiszen a fiókák száma kettő és öt között szokott lenni általában, de volt olyan aszályos év is mostanában, amikor sok fészekben csak egy gólya nevelkedett, és egyébként is abban az évben a 2-3 fiókás gólyacsaládok voltak a jellemzőek. Szerinte ez a gólyapár az Őz utcai fészek viszonylagos közelségében táplálékban gazdag területeket talál, így bőven jut a fiókáknak, nem okoz gondot a felnevelésük.

A békánál jobban szeretik a rovarokat

A fészek egy ideje már üresen áll. A jelenség viszont csak a laikus szemlélődő számára lehet furcsa, a szakembertől megtudom, hogy ilyenkor a kicsi gólyák már kijárnak a mezőre, akár 50-100 fős csapatokba is összeállnak.

A mesékből tudjuk, hogy a gólya békát eszik, de egyébként jobban szereti a rovarokat összeszedegetni, mert az sokkal nagyobb fehérjebomba a számukra

– meséli a Cívishírnek. – A kaszálókon, vizes területek szélén, szántásokban keresik az élelmet, rengeteg a sáska, a szöcske, az egyéb rovar, amiből jól fel tudják hizlalni magukat. A gabonafélék aratása után egyre több a tarlóhántás, ezeket a területek is szívesen felkeresik ilyenkor a fiatal gólyák. Már szinte minden fészek üres, legfeljebb néhány olyan van, ahol későn kikelt madarak vannak még. Konyhás István elmondta azt is, hogy ilyenkor már fellazulnak a családi kötelékek, ezért is fordulhat elő, hogy például az „apamadár” itt tud maradni, míg a párja visszatér Afrikába. A mezőkre, szántásokra kirepülő csapatokban éppúgy lehet találni idősebb madarakat, mint fiatalokat, és a nagyobb városokban, ahol sok a fény, és kevesebb a táplálék, már nem jellemző, hogy a szülők visszamennének a fészkükre, de az is előfordulhat, hogy egy fészekbe ilyenkor már nem ugyanaz a madár ül be, amelyik ott nevelte a fiókáit. – A falvakban inkább előfordul, hogy a fészkeket még most is használják a gólyák – magyarázza.

A Hortobágyon például szeretnek felülni a gémeskutakra, máshol száraz fákra telepednek le, nem ritkán egy fára 8-10 gólya is, bent a faluban kedvelt helyük a pásztormúzeum, a villanyoszlopok, de a fészkeket is használják, de már teljesen random módon: egyik nap az egyik, másik nap a másik ül be ugyanabba a fészekbe.

Hamarosan indulás!

Nagyjából tíz nap, és a gólyák útra kelnek, kivéve persze azokat, amelyek valamilyen okból maradnak, így például valószínűleg Gólyu se csatlakozik majd a népes társasághoz. A nagy többség viszont már készül a hosszú repülésre, mert az ösztön ezt súgja nekik. – Augusztus 20-a körül vége van az úgynevezett kánikula-időszaknak, ilyenkor általában jön egy markáns hidegfront, és azért utána már olyan nagyon nem szokott visszamelegedni a levegő, legalábbis eddig ez volt a tapasztalat – avat be a részletekbe Konyhás István. – A gólyák úgy repülnek, mint egy vitorlázó repülőgép, a felszálló meleg légáramlatokat, az úgynevezett termikeket használják ki. Ezért mennek Törökországba, majd a Boszporuszon át Kis-Ázsiába, és úgy le Afrikába. Tehát egy nagy kerülővel jutnak el a célállomásukhoz, ellentétben mondjuk a darvakkal, amelyeknek teljesen más a vonulási stratégiájuk, hiszen megindulnak egyenesen, és Albánián, majd Olaszországon át jutnak el Tunéziába. A felszálló meleg légáramlatok viszont, ahogy az északi légtömegek egyre inkább kezdenek beszivárogni a Kárpát-medencébe, augusztus vége felé csendesednek, megszűnnek, ezért a gólyáknak időben el kell indulniuk, hogy ki tudják ezeket használni. Ez magyarázata annak, hogy miért is indulnak el mindig ugyanakkor, augusztus 20-a körül.