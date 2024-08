Győri Viktor Dávid polgármester személyét kivéve teljesen kicserélődik Folyás vezetése október elsejétől. A leköszönő Magyar Sándor polgármester Görbeháza első embere lesz, a négy képviselőből csupán Győri Viktor Dávidot – függetlenként – választották meg újra a közel 300 lelkes községben – tudatta a Cívishír.

Szeptembertől Győri Viktor Dávid lesz Folyás új polgármestere

Forrás: Cívishír

Számára nem lesz teljesen ismeretlen a vezetés, hiszen a szeptember végén záródó ötéves önkormányzati ciklusban alpolgármesterként tevékenykedik a Hortobágy peremén található településen. Elődjével együtt helyezték fejlődési pályára a vármegye északnyugati pontján lévő falut. Ebben segítette őket, hogy a község néhány kilométerre helyezkedik el a sztrádalehajtótól, közel esik a sokféle munkahelyet kínáló Tiszaújváros, valamint fél óra autózással három vármegyeszékhely is elérhető.

Szeretné, ha Folyás nem csak alvótelepülés lenne

Budapesten születtem, de kisebb megszakításokkal folyamatosan Folyáson éltem. Most is itt lakok a családommal, hat éve vásároltuk meg az otthonunkat. Két fiúgyermeket nevelünk. Hegesztő szakmával rendelkezem, dolgoztam építkezéseken, utoljára kútkezelő voltam egy töltőállomáson

– mutatkozott be a 30 éves férfi. Elmondta: igazából nem készült erre a feladatra, azért indult a választáson, mert közel áll a szívéhez a falu, szereti a közösséget, tenni akar a boldogulásukért.

– Javítani szeretném Folyás népességmegtartó erejét. Ha lehetséges, valamilyen beruházás idetelepítését is segíteném, mert innen szinte mindenki eljár dolgozni. És persze az iparűzési adó is jól jönne. Területünk van, azt kellene alkalmassá kell tenni vállalkozások fogadására. A folyamatban lévő beruházásokat be kell fejezni, újakra pályázni, amelyek közül a legfontosabb a csapadékvízelvezető rendszer kialakítása. Ahhoz pénzhiány miatt eddig nem tudtunk hozzányúlni. A helyi kötődés erősítése érdekében természetesen együttműködünk a civil szervezetekkel. Egyelőre ezek a terveim, de nyilván az időközben adódó lehetőségeket ki fogjuk használni.

A ciklus végére szeretnénk eljutni odáig, hogy Folyás ne csak alvótelepülés legyen. Annál is inkább, mert egyre több fiatal választja lakóhelyül a falunkat, mondhatnám, fiatalodik a falu. Ezt a folyamatot fenn kell tartani, ehhez képest kell meghatároznunk a feladatainkat

– foglalta össze a terveit Győri Viktor Dávid.