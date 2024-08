Folyáson meglepő és egyben azt gondolhatnánk, hogy a falu számára szomorú jövőt előrevetítő statisztikai adatokat hozott a 2022. évi népszámlálás annak ellenére, hogy a falu kifejezetten kedvező fekvésű, hiszen autópálya-lehajtó mellett, a tiszaújvárosi ipari körzet szomszédságában terül el, és három vármegyeszékhely (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) sztrádán 30 percre van.

Az új egészségházat 2022 augusztusában adták át Folyáson, de más területeken is fejlődik a falu

Forrás: Napló-archív

Folyás demográfiai változása konkrétan: 2011 és 2022 között a település lakosságszáma 21,5 százalékkal apadt, ami Hajdú-Biharban a 11 éves időterminusban a legnagyobb arányú népességvesztés.

Ez utóbbi adat vitán felül áll; viszont ha a százalékokat számszerűsítjük, akkor már nem is annyira sötét a kép, hiszen a 21,5 százalékos lakosságszám-apadás összesen 75 főt jelent, azaz éves átlagban nem éri el a hét személyt. Így a 2022-es népszámlálás szerint Folyás lakossága 274 fő. Egy kicsit tovább kutakodva azonban Folyás jövőjét illetően egészen biztató demográfiai, és ezzel együtt örömre okot adó jövőképe rajzolódik ki előttünk.

Ebben a Cívishír segítségére a három polgármesteri ciklusa után faluvezetői pozíciójából szeptember 30-án leköszönő Magyar Sándor volt. – Kétségtelenül sajátságos helyzet a népességcsökkenés, de esetünkben nem arról van szó, hogy a fiatalok elvándorolnának vagy ne születnének gyerekek. A lakosságszám-apadásnak két, speciális helyi magyarázata van. Az egyik, hogy hál’ Istennek nálunk sokáig élnek az emberek, és viszonylag sok 80 és 90 éves kor közötti lakosunk van, akik közül azonban az elmúlt néhány évben többen elhaláloztak. A másik ok az ingatlanokkal, lakosaink ki- és bejelentkezésével összefüggő. Egyrészt sajnos elég gyakori jelenség, hogy az ideköltözött fiatalok közül sokan nem jelentkeztek át Folyásra, másrészt pedig voltak olyan ingatlanok, ahol ugyan nem laktak, de oda több mint tízen voltak bejelentkezve, s most, hogy az épületeteket eladták, kijelentkeztek, és helyükre fiatal párok költöztek. Mindezek ellenére nemcsak beköltöznek a kisgyermekes családok, hanem születnek is gyerekek.

Szerencsére megszűnt az elvándorlás, de mégis a fenti okok miatt azt tapasztaltuk, hogy csökkent a lakosságszám. Így egy kicsit torz képet mutat a statisztikák szerinti népességcsökkenés.

Itt, helyben látjuk a fiatalokat, a babakocsikat, és azt, hogy a lakónépességszám növekszik. A falunk korfája pozitívan változik, fiatalodik a településünk. Népszerűségünk több okra vezethető vissza: közel vagyunk az autópályához, a 35-ös főúthoz, jó a buszközlekedés, 30 percen belül három vármegyeszékhely érhető el, Tiszaújváros közelségét kihasználják, oda is kiváló a buszközlekedés. És itt van még egy fontos tényező: a környező településekhez viszonyítva még mindig megfizethetőbbek az ingatlanárak – mondta Magyar Sándor polgármester.