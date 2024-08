Elmondta,

a faluban az elmúlt 14 évben megvalósultak az intézményi fejlesztések. Van egy nagyon szép óvoda, bölcsőde, szociális intézmény. Ezek kiváló állapotban vannak. Felújították a polgármesteri hivatalt, a művelődési házat, ilyen jellegű feladatok jelenleg nem várnak rá.

Vannak viszont forráshiány miatt elmaradt beruházások, ezek közé tartozik a belvízelvezető rendszer karbantartása és továbbépítése, valamint a piac felújítása. Ezekre megvan a lakossági igény. A belterületi utak felújítása különösen fontos. Az október 1-jén hivatalba lépő polgármester úgy látja, a becslések alapján az utak mintegy harmada még nincs leaszfaltozva. Ott, ahol az elmúlt néhány évben több mint 100 fiatal család telepedett le, úgy gondolja, ezt a fejlesztést mihamarabb meg kellene lépni.

A lakosság igényein a fókusz

– Amikor úgy döntöttem, hogy belevágok a megmérettetésbe, egyeztettem a lakossággal és kikértem a véleményüket. Ők nem rejtették véka alá, milyen változásokat szeretnének. Ezek jobbára nem nagy léptékűek, de éppen ezért jelentenek nagyobb kihívást. Kevés a szilárd burkolatú parkoló, ebből néhány 100 négyzetméternyit kellene megépíteni.

Szeretné a lakosság, ha fásítanánk, növelnénk a zöldfelületeket, s azokat jobban karbantartanánk. Az intézményi szolgáltatásokat bővítenénk, a piacteret felújítanánk, kitisztítanánk a belvízelvezető árkokat, újítanánk, karbantartanánk a belterületi utakat.

A fiatalok vetették fel, hogy szeretnének egy olyan közösségi teret, ahol a lakosság zavarása nélkül például nyári szünetben, esténként összejöhetnének, szórakozhatnának. Nagy igény van a szünidei és a családi programokra. Sok a gyermek, szervezni kellene a kicsik és a szülők számára a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programokat. Van ugyan egy játszótér, de a falu másik részébe is kellene még egy, mert nagy területű Görbeháza, és van, akiknek a meglévő játszótérhez pici gyermekkel több mint másfél kilométert is kell gyalogolniuk. Erősíteni szeretném az önkormányzat és a helyi vállalkozók, gazdálkodók és civil szervezetek kapcsolatát. Erősek, tettre készek és jobban helyük lenne a település közéletében, mert sajnos méltatlanul mellőzték őket. Velük, általuk gazdagítani tudnánk a falu rendezvényeit, programjait. Vannak helyi őstermelők, kézművesek, akiknek piacra jutását fontos lenne támogatni. A helyi értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése is a következő öt év feladata. Az önkormányzatnak van egy nagyon jó varrodája, arra is több figyelmet kell majd fordítani. Az elkészített, szép dolgok piacra jutását is segíteni kellene – sorolta Magyar Sándor, aki beszélt a vele együtt héttagú képviselő-testületről is. Mint mondta, mindannyian függetlenek, ismerik egymást, és bár a helyhatósági választáson két táborra szakadt a jelöltek csoportja, kizártnak tartja, hogy ne tudnának együtt dolgozni Görbeháza érdekében. – Meggyőződésem, hogy mindannyian becsületes, jó magyar emberek – mondta, hozzátéve, hogy az őt támogatók közül négyen, míg a másik jelölt támogatóiból ketten kerültek be a képviselő-testületbe.