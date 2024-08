Gyönyörű időben és remek hangulatban mérte össze tudását 47 fogathajtó a vármegyéből Hajdúsámsonban az Epreskerti Rendezvénytéren a hétvégén, melyen Kettes fogat C és D, valamint Póni kettes C és D kategóriában indulhattak.

Balról jobbra: Sztancs Tibor versenyigazgató, Nagy János, a hajdúsámsoni fogathajtó verseny megálmodója, Antal Szabolcs polgármester, Hati István pályaépítő

Forrás: Dandé Melinda

– Városunk egyik legnagyobb rendezvénye a fogathajtás, mely nagy hagyománynak örvend településünkön. Külön öröm számomra, hogy hajdúsámsoni fogatosok is indulnak minden évben, a Kettes fogat C kategória első helyét a mostani alkalommal pedig a helyi Beri Tibor és családja hozta el, valamint a vándorkupát is – tudtuk meg Antal Szabolcs polgármestertől.

A hajdúsámsoni Beri Tibor Kettes C kategória I. helyezett veszi át a díjat Dandé Lászlóné alpolgármestertől és a hajdúsámsoni Nagy Jánostól, a verseny alapítójától

Forrás: Dandé Melinda

A verseny igazgatója Sztancs Tibor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Lovas Szövetség fogathajtó szakág vezetője, a vezetőbíró Huszár Róbert, a pályaépítő Hati István volt.

Az önkormányzat minden nevezőnek ajándékkal kedveskedett, valamint finom ebéddel várták őket délben.