Ismét az állatok vitték el a show-t a Farmer Expón

A legnagyobb sikert kétségkívül az állatpavilonok zsebelték be. A gyerekek a szülők nyákban ülve próbáltak nyújtózkodni, hogy megsimogathassák a lovak orrát, akik türelmesen tűrték a figyelmet, látóterükből el nem veszítve a pihenő kis csikójukat. Nem tagadjuk, habár igyekeztünk alaposan körbenézni a Farmer Expón, időnk túlnyomó részét stábunk is az állatok között töltötte, hiszen a jószágok közelségével egyszerűen a puszta nyugalma és egy általános derű telepszik az emberre. Meg persze némi istállószag is, de ettől csak autentikusabb és valódibb az egész.

Így találkoztunk a kétgyermekes Kovács házaspárral, akik Tiszavasváriból érkeztek Debrecenbe. Míg Áronka a lovakat próbálta szénával közelebb csalni, édesapja a Haonnak elmondta, minden évben ellátogatnak a Farmer Expóra. Saját maguk is tartanak jószágokat, így kifejezetten a téma iránti érdeklődés vonzotta őket a rendezvényre, emellett remek családi program is, hiszen a gyerekek is élvezik az állatok közelségét.