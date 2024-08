Az igazgató szerint általánosságban több pozitívum is kiemelhető az elektromos kukásautókkal kapcsolatban: a sofőrök szerint is jól üzemeltethető, valamint szervizköltségekben is jelentősen kedvezőbb, energiafelhasználásban és üzemanyagköltségben pedig 60-70 százalékos megtakarítást is elértek. A szállítmányozó cégekhez hasonlóan azonban azt tapasztalták, a fejlesztésre szoruló hatótávolságok miatt főként közeli gyűjtési területekre ideálisak. Ez alapján belvárosi környezetben használták az elektromos járműveket, mely csendes és karbonsemleges működést biztosított.