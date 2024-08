A párizsi olimpia már a többedik ötkarikás játéka a Debreceni Egyetem fotósának, Derencsényi Istvánnak, aki amellett, hogy kiváló képeket készít az egyetem eseményein, korábbi szakmai munkája eredményeként benne van a világ sportfotós elitjében. Így a közönség már sok világverseny és több olimpia legemlékezetesebb, legszebb pillanatait Derencsényi István látásmódján, objektívén keresztül ismerhette meg. A debreceni fotográfus ezekben a napokban az ötkarikás világjátékokon van, csakhogy most egy speciális helyzetben, a World Aquatics (vizes sportok világszövetsége – a szerk.) hivatalos fotósaként.

Derencsényi István fotóriporter számolt be párizsi élményeiről

Forrás: Cívishír-archív

Reggel kezd, éjjel végez

– A mostani merőben más, mint az eddigi bármelyik olimpiai munkám, hiszen a nemzetközi szövetség munkatársaként most csak vizes sportokat fényképezek. Olimpiákon az olimpiai szervezet mellett a világ szakági sportszövetségei rendezik a versenyeket. Azzal, hogy csak a vizes sportok fotódokumentációjáért vagyok felelős, sokat egyszerűsödött a munkám. És itt az utazásra, a különböző versenyhelyszínekre való eljutásra gondolok. Igaz, itt is megvan a napi utazás, mert a szálláshely, valamint az úszás- és a vízilabda-események között azért itt is megvan a távolság, de mindent meg lehet oldani. Az olimpián az életem a sportesemények helyszínein és a szállodában zajlik, dolgozom egész nap késő estig, éjjelig, úgy, hogy a helyiekkel gyakorlatilag nem is találkozom – válaszolta a Cívishír kérdésére Derencsényi István.

A fotós az ötkarikás játékok mínusz kettedik napján érkezett Párizsba. Miután landolt a repülőgépe, már a reptéren megkapta a városkártyát, amely az olimpia ideje alatt feljogosítja az összes közösségi közlekedés használatára. Mivel ez a közlekedés kiválóan működik Párizsba, itt szükségtelen volt buszhálózatot kialakítani a média számára. A párizsi olimpián már nincs médiafalu, a vízilabdabírókkal lakik egy négycsillagos szállodába, ahová tényleg csak pihenni tér vissza, hiszen egész nap a versenyek helyszínén dolgozik. Az étkezést ennek megfelelően önmagának oldja meg, hiszen nincs idő vissza-visszautazgatni ebédelni, vacsorázni.