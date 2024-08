A DSZC által kínált szakmák továbbra is a debreceni gazdasági környezet kihívásaira válaszolnak, és a tapasztalat azt mutatja, hogy az ezirányú törekvések sikeresnek bizonyulnak a képzési kínálat kialakításában, valamint a képzési portfólió folyamatos monitorozása és felülvizsgálata garantálja, hogy minél rövidebb időn belül reagálhassunk a vállalati igényekre – számolt be Szilágyi Sándor főigazgató a Debreceni Szakképzési Centrum tanévindító sajtótájékoztatóján augusztus 29-én, csütörtökön.

Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója

Forrás: DSZC

A szakképzési centrum közleményéből kiderül, újdonság az oktatási és rendészeti ágazat a DSZC-ben – az erre történő beiskolázás igazán sikeresnek bizonyult. A vállalati igényekhez kapcsolódva, továbbra is kiemelten fontos az idegennyelvi képzés – legyen szó kéttannyelvű vagy nyelvi előkészítős képzésekről –, melynek valamely formája jelenleg a Bethlenben, a Mechwartban, a Péchyben és a Vegyipariban is elérhető. Továbbra is kiemelkedő jelentőségű az, hogy az okleveles technikus képzés által lehetővé vált az, hogy az egyetemi tananyagban szereplő tartalmak már a szakképzésbe is bekerüljenek, ezáltal tovább erősítve a felsőoktatással történő koherenciát. Szakmától függően pedig 30-35 kredit be is számítható az egyetemi tananyagba, szakirányú továbbtanulás esetén. A 2024/25-ös tanévtől a DSZC 4 iskolájában valósul meg az okleveles technikus képzés: a korábbi Bethlen, Mechwart és Vegyipari technikumok mellett már a Kreatív Technikumban is, óvodai nevelő szakon. A már érettségivel rendelkező fiataloknak sem engedi el a kezét a centrum, hiszen az iskoláiban oktatott összes szakma elérhető számukra is, előképzettségük miatt pedig a képzési idő számukra rövidebb. Nappali rendszerben és felnőttképzésben is széles palettával csábít a szakképzés Debrecenben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatallal közösen kidolgozott és indított, ún. „munkaerőpiaci képzések” pedig azokat a foglalkoztatásban nem lévőket célozzák meg, akiket egy szakmai képzéssel vissza lehet integrálni a munkaerőpiacra.

A tavasszal indult programban folyamatosan indulnak a képzések, a vármegye 19 helyszínén csaknem 90 képzési csoportban. Decemberig így több mint 1200 fő képzése valósulhat meg.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 intézményében új igazgatót köszöntöttek

A főigazgató beszámolt a Centrum beiskolázási adatairól is, miszerint több mint 8600 diákot tanulói, több mint 3000 diákot felnőtt jogviszonyban jegyeznek – ugyanakkor hangsúlyos, hogy a felnőtteknek szóló képzések indulása nem kötött a szeptemberi tanévindításhoz, az év során folyamatosan indulva várják az érdeklődőket. A beiratkozások alapján októberben több mint 12500 diák fog szakmát tanulni a DSZC 11 iskolájában, különböző jogviszonyokban. A Centrum továbbra is elkötelezett abban, hogy a minőségi szakmai oktatás mellett életpályát is kínáljon.

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja úgy fogalmazott, a nyár folyamán felállt a DSZC kezdőcsapata: a 11 intézményigazgató közül 10-nek lejárt a mandátuma, akik közül 3 igazgató nyugdíjba vonult, 7 igazgatónak pedig megújították a megbízatását.