Az UniSpace programban 2022 szeptemberében 17 magyar egyetem konzorciumában négy önálló, ugyanakkor összehangolt űrtudományi szakirányú továbbképzés indult. Ezek között a Debreceni Egyetem koordinálásával valósult meg a három féléves Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés. Az első évfolyam végzős hallgatói tavasszal vették át okleveleiket. A program most angol nyelven indul, Space Specialist in Life Sciences címen. A hallgatók tanulhatnak például az űrorvostanról, az űrtelemedicináról, az űrmezőgazdaságról, az űrgyógyszerészetről, az űrélelmezésről, illetve az extrém és szokatlan terek környezetpszichológiájáról.

A Debreceni Egyetemen most angol nyelven indul a képzés

Forrás: unideb.hu

– A képzésen a hallgatók többek között az űrhajóst az űrben érő egészségügyi kockázatokkal, élettani hatásokkal foglalkoznak, illetve a hosszabb űrtartózkodás során felmerülnek a táplálkozással, az élelmezés feltételeinek megteremtésévek kapcsolatos kérdések, például, hogy milyen élelmiszert lehet az űreszközben vagy az űrbázison előállítani. Emellett foglalkoznak azzal is, hogyan lehet távdiagnosztikával beteget gyógyítani – mondta a hirek.unideb.hu-nak Csernoch László szakfelelős, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

A professzor hozzátette: a képzésben résztvevők olyan tudást szerezhetnek, amely nemcsak az űrben, hanem a Földön is hasznosítható, a lakosság jelenlegi problémáinak megoldásában is segítséget jelenthet.

– A Föld lakossága folyamatosan nő, a környezeti feltételek változnak, az élelmezéssel problémák vannak, éppen ezért keresni kell az innovatív megoldásokat, például, hogyan lehet állati eredetű fehérjét előállítani, kis térfogatban, nagy hatékonysággal. Égető probléma, hogy egyre kisebb a Földön az a terület, ahol növényeket lehet termeszteni. Ugyanez a probléma az űrhajóban, az űrbázison is. Szűkös a terület, de mégiscsak élelmezni kell az embereket. Tehát olyan növények és termesztési technikák kidolgozására van szükség, amelyekkel megoldható, hogy kis helyen, kevés vízzel sok élelmiszert állítsanak elő, lehetőleg olyan növényeket, amelyeknek minél több része hasznosítható, ilyen például a Debreceni Egyetemen kifejlesztett űrpaprika is. Ha ezeket megoldjuk, akkor nem csak a jövőt segítjük, hanem a jelenlegi mezőgazdasági problémákat is kezelni fogjuk – emelte ki Csernoch László.