A legnagyobb egyetemekkel együtt

– Folyamatosan töltöttük fel az igazoló dokumentumokat és ezek alapján folyamatos kommunikáció zajlott a HC vezetőivel. Eddig 95-nek tettünk eleget, amely alapján a legjobbak közé kerültünk. A világ összes kontinenséről mindösszesen 38 intézmény van ott az elitben, úgy, hogy magáig a minősítés folyamatáig is eddig csak 138 egyetem jutott el.

Komoly elismerés, hogy együtt említik a Debreceni Egyetem nevét például a londoni King’s College, a melbourne-i La Trobe University, a kínai Peking University, a svájci University of Lausenne, vagy éppen kanadai Calgary University intézményekkel. És ami nagyon fontos, hogy ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem egy nemzetközi, elit, nagy tapasztalattal rendelkező auditáló testület

– emelte ki a DE Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója.

Balogh László hozzátette, amikor a Debreceni Egyetem vezetése jó pár évvel ezelőtt belevágott egy olyan program kidolgozásába és megvalósításába, mely lényegében ez az egyetemi sportkoncepció, és többek közt az egyetemi polgárok jól-létének biztosítását célozta meg, még nem is létezett a Healthy Campus program.

– Igazolódott, hogy egy „healthy campus” esetében az oktatás és az egyetemi létesítmények minősége mellett fontosak az egyéb, az egészség megőrzését, életminőséget célzó tevékenységeink is. Ez nem csak a sportról, a fizikai aktivitásról szól, rengeteg aldimenziója van, ideértve többek között a táplálkozást, a mentális és szociális egészséget, az edukációt, a fenntarthatóságot és így tovább. A cél nem a versengés, hanem hogy olyan jó gyakorlatokat építsünk be a mindennapjainkba, amelyből mindenki csak profitálhat, ideértve a hallgatókat, az oktatókat, és minden egyetemi dolgozót, sőt a hazai intézményeket is. Kiváló visszacsatolás ez a platinum fokozat számunkra, hogy jó úton járunk, és egyúttal tovább motivál bennünket. Hiszen itt még közel sincs vége a munkának, a cél a folyamatos fejlődés, látjuk, miben lehetne még előrelépni, megvannak a terveink a folytatásra. Ősszel érkezik majd hozzánk egy háromfős delegáció a FISU-tól, hogy áttekintsék a jó gyakorlatainkat, melyek követendő globális példaként állhatnak más egyetemek előtt. Nem utolsósorban, a nemzetközi akadémia rangsorokban is plusz pontokat jelent majd ez az eredményünk – összegzett az igazgató.