Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és –fogyasztás tilalmának megszegése miatt az idei évben – július 15-ig – 262 esetben intézkedtek a közterület-felügyelők Debrecenben – tudta meg a Cívishír. Örökös találgatások tárgya, hogy meddig tarthatnak nyitva a helyi kocsmák, bárok, borozók, sörözők teraszai– cikkünkből ez is kiderül. Ahhoz, hogy értsük, Debrecenben mikor és hol lehet meginni egy dobozos sört közterületen, muszáj visszanyúlni ahhoz a 2013-as önkormányzati rendelethez, amelyik egyszerre szabályozza a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartását, a szeszes italok árusítását és azok közterületi fogyasztását.

Debrecenben a vendéglátóhelyek és a teraszaik nyitvatartási ideje nem egyezik meg

Mikor lehet inni közterületen Debrecenben?

A főszabály: a városnak egy jól körülhatárolt területén tilos az utcai alkoholfogyasztás. A rendelet húsznál is több út, utca felsorolásával pontosítja e zóna kiterjedését.

Most legyen elég annyi, hogy északon a Doberdó, keleten a Budai Nagy Antal, délen a Gázvezeték utcák, nyugaton a tiszalöki vasút vonala jelöli ki a határokat (Józsa teljes területét szintén idevéve). Ebben a zónában tehát nem szabad az utcán italozni. Ez alól csak három kivétel van. A vásárokon, alkalmi rendezvényeken (egy), az alkoholt forgalmazó, nyitva tartó vendéglátóhelyek teraszain, kerthelyiségeiben (kettő), a Nagyerdei körút által határolt területen, valamint a Pallagi út mellett történő italfogyasztás (három). Ugyanezek a megkötések jelölik ki Debrecenben azt is, hogy mely boltokban tilos alkoholt árusítani 22-06 óra között.

Meddig vannak nyitva a teraszok Debrecenben?

A hivatkozott rendelet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartását is szabályozza. Azonban – mint arról a debreceni polgármesteri hivatal szerkesztőségünket tájékoztatta – a vendéglátóhelyek és a teraszaik nyitvatartási ideje nem egyezik meg. A Hal közben, a Simonffy, a Bajcsy-Zsilinszky és a Piac utcákon a vendéglátó teraszok hétfőtől csütörtökig és vasárnap 06-24 óráig, míg pénteken és szombaton 06-01 óráig (tehát reggel hattól hajnali egyig) tarthatnak nyitva.

Maguk a vendéglátóhelyek – a belső körútként emlegetett, általa határolt területen – korlátozás nélkül tarthatnak nyitva a 2013-as rendelet 3-5. számú paragrafusában foglaltak szerint. Ezek tisztázása után rátérhetünk arra a kérdésre is, hogy miért és miként tartatják be a szabályokat a közterület-felügyelők.

A lakosságot riasztja a részegek látványa az utcákon, tereken. Különösen kifogásolják, amikor az italozással garázda viselkedés, piszok jár együtt. A nehézségek hatványozódnak, ha az alkoholfogyasztás és a köznyugalmat zavaró események nevelési, oktatási intézmények, turisztikai látványosságok környezetében történnek. A szeszesital-fogyasztással kapcsolatos lakossági panaszok rendszeresek voltak

– indokolják az önkormányzatnál a kilenc évvel ezelőtti rendeletalkotás szükségességét.