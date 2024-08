A város vezetése 2024-ben is nagy hangsúlyt fektet a közlekedés fejlesztésére. A városban jelenleg is számos útfelújítás, útépítés zajlik, amelyek célja, hogy a városlakók és az agglomerációból érkezők számára kényelmes és biztonságos közlekedést biztosítsanak – olvasható a debreceni városháza közleményében, melyben arról számolnak be, hogy befejeződött az útépítés a Kárókatona utcán.

Befejeződött az útépítés Debrecenben, a Kárókatona utcán

Kovács István, a lakóterület önkormányzati képviselője a helyszínen augusztus 27-én tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Kárókatona utcában – az Erdei Ferenc utca felől északi irányba – 136 méter hosszú és 4,5 méter széles szilárd útburkolat készült, valamint annak mindkét oldalán útpadkát alakítottak ki. Az út egyik oldalán 1,5 méter széles járda is készült az utca teljes hosszában. A csapadékvíz elvezetését zárt csapadékcsatorna biztosítja.

A beruházás költsége 37 millió forint volt, amit az önkormányzati saját forrásból finanszírozott.

A debreceni városrészen több utca megújult már

Arról is beszámolnak, a még tervezett növénytelepítési munkálatokat enyhébb és kedvezőbb időjárási viszonyok között fogják elvégezni. A képviselő arról is említést tett, hogy választókerületében a közelmúltban a Mészöly Géza utcán volt útépítés, a Keresztesi utcán – amely a Hétvezér utcát tehermentesítheti majd némileg – jelenleg is zajló aszfaltozás munkálatok a befejezésükhöz közelítenek, a következő évek tervei között pedig a Csuka utca aszfaltozása is szerepel.