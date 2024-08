Az elmúlt években a logisztikai szektorban tapasztalható folyamatos növekedés és a globális kereskedelem dinamizálódása következtében a korábban jellemző szezonális nyugalom a nyári időszakban is megszűnni látszik. A folyamatosan érkező megrendelések és az ellátási láncok rugalmasságának fenntartása érdekében a nyári hónapok is egyre nagyobb terhelést jelentenek a logisztikai cégek számára. Mindeközben a munkavállalók szabadságainak kiadása továbbra is elengedhetetlen, így a megfelelő munkaerő-elosztás és a hatékonyság fenntartása kisebb kihívást jelent a vállalatok számára