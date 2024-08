Reggel zenés ébresztővel indult a harmincegyedik Sárkány-nap Csökmőn, ahogy azt már megszokhatták a lakosok. A Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar mellett a sárkányhúzás az igazi látványosság ezen a napon, hiszen ez a hagyományőrzés legfőbb része.

Zenés ébresztővel indult a harmincegyedik Sárkány-nap Csökmőn

Forrás: B. Kiss Andrea / Faluház

Népviseletbe öltözött legények húzták a nagy sárkányt, a kis sárkányt pedig szintén viseletbe bújt fiatalok, ami szintén megmozgatta a település apraja-nagyját. Több helyen is várták őket harapnivalókkal, üdítőkkel, és kisebb-nagyobb csoportosulások alakultak az utcákon azokból, akik várták a Sárkány-napi felvonulást.

Délelőtt és kora délután a rettenetes hőség miatt nem sokan merészkedtek ki, hogy a vásárban szétnézzenek, és a kezdő műsorszámokra is kevesen érkeztek. Kisebb, de annál lelkesebb közönség előtt zajlottak hát a programok, ügyesek voltak a helyi citerások, az őket követő kis táncoslányok, jó volt a gyermekműsor is, ráadásul Oszvald Marika is hozta a tőle megszokott színvonalat. Postás Józsira már többen kimerészkedtek a szabadtéri színpadhoz, ám az igazi tömeget az esti Karthago nagykoncert vonzotta. Akkor mintha a földből nőttek volna ki az emberek, úgy megtelt a piactér, és mindenki együtt énekelt Takács Tamással, az együttes frontemberével. Az élő legendák megmozgatták a közönséget, majd kedvesen fogadták a fotózkodni vágyókat. Az ezt követő hajnalig tartó retro diszkóban együtt mulatott Csökmő apraja-nagyja.