Első alkalommal, de minden bizonnyal nem utoljára mutatta be tudását az oltszemi nemzetközi lovasverseny közönségének a sárréti csikósok közössége augusztus első hétvégéjén. Erdély egyetlen, nemzetközi lovasfogat-versenyek megtartására alkalmas pályáján, Oltszemen magyar, román, szerb és horvát fogatosok részvételével rendezték meg a nemzetközi A-kategóriás világbajnoki kvalifikációs viadalt, ahol a verseny kívüli időben a Szabó Zsolt, Varga Tibor, Mogyorósi Csaba, ifj. Kiss Lajos, Kiss Lajos sárréti, valamint a Kiskunságról érkezett Őrsi Antal tartott lovasbemutatót. A hazaérkezésük után Kiss Lajos beszélt a Cívishírnek az eseményről.

– A Kiskunságból érkezett csikós azért tartott a hajdú-bihari csapattal, hogy szemléltetni tudjuk az egyes tájegységek lovasviselete és lófelszerelése közti különbségét. Őrsi Antal fehér ruhában kúpos kalapban, mi pedig kék ruhában, nagy karimájú kalapban és kilencgombos lajbiban mutattuk be produkciónkat – mesélte. – Ennek elején ültettük, fektettük és hasaltattuk a lovat, utána egy „asszonyverést” mutattunk be, majd egy kendőlopással zártuk a műsorunkat. A kendőlopás amolyan csikós virtus, egykor is, és ma is szabadidős tevékenység volt a csikósok között: egymástól kellett megszerezni a kendőt, ami lényegében egy lovas fogócska. A közönségszórakoztató bemutatónk nagy tetszést váltott ki, ezt jelezte az is, hogy Oltszem polgármestere további rangos lovaseseményekre is meghívta a csapatunkat. A nemzetközi versenyre az egyik hazai lovas telep vezetője ajánlotta be a sárréti csikósokat – árult el részleteket az erdélyi kiruccanásukról Kiss Lajos, akitől a felkészülésükről is érdeklődtünk.

– Összeszokott a csapatunk, a koreográfiát közösen állítottuk össze úgy, hogy abban azért legyen látványosság, ne csak össze-vissza csápoljunk az ostorral. A pásztor virtust ültetjük át egy bemutatóprogramba. Lovaink sajátjaink, azokon rendszeresen lovagolunk, és egy-egy kilovagolás alkalmával végigvesszük a programelemeket. Hobbi szintem járunk bemutatókra, mindenkinek van munkahelye. Valljuk, hogy mi nem őrizzük, hanem éltetjük a hagyományokat.