Megvannak a hiányolt adatok

A környezethasználati engedély módosítási kérelmében ott van a CATL önkéntes kötelezettségvállalása az NMP kibocsátás csökkentésére, de a kormányhivatal és az önkormányzat honlapján is elérhetőek azok a dokumentumok, melyeket »nem vett észre« a Civil Fórum

– írják.

Szerintük „álságos” a CFDE álláspontja, hiszen képviselőik is megszavazták a déli gazdasági övezet fejlesztésének műszaki paramétereit, majd „politikai haszonszerzés” érdekében támadták saját döntésüket is. „A Civil Fórum pánikkeltő magatartásával szemben, mi meghallgattuk a debreceniek aggodalmait és megtettük a szükséges intézkedéseket félelmeik eloszlatására. Csak az elmúlt egy évben folytatott tárgyalások eredményeként a CATL a németországi üzeméhez hasonló mértékre csökkentette tervezett kibocsátását. Vállaja a tisztított szennyvíz használatát is, ezzel garantálva a debreceni vízbázis védelmét” – tudatták, hozzátéve, hogy Debrecen rendelkezik az ország legátfogóbb fenntarthatósági és környezetvédelmi programjával a Zöld Kódexszel.