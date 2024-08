A tervezettnél egy héttel korábban befejeződött a Hunyadi János utcai buszsáv kialakítása, erről tartott sajtótájékoztatót a helyszínen Bognár István megválasztott önkormányzati képviselő pénteken délelőtt.

Bognár István számolt be a Hunyadi János utcai buszsáv munkálatainak befejezéséről

Forrás: Kiss Annamarie

Debrecen városa 2024-ben is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közlekedésfejlesztés megfelelő ütemben és dinamikával folyjon. Ennek mentén azért zajlanak ezek a beruházások, hogy a Debrecenben élők és az agglomerációból ideérkezők számára biztosított legyen a komfortos közlekedés

– vázolta fel a képviselő.

Hozzátette, a belváros tömegközlekedésének gyorsabbá tétele érdekében a Hunyadi és a Burgundia utcai buszsávot összekötötték, ennek nyomán az északi oldalon 110 méter hosszan kialakítottak egy sávot, melynek teljes megépítése és aszfaltozása is megtörtént. Elmondta azt is, a munkálatok részeként telepítettek egy közvilágítási hálózatot, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszert is teljeskörűen kiépítették. A közeljövőben a beruházás befejezésképpen esztétikai beavatkozások várhatóak, enyhébb időjárási körülmények között növényeket fognak ültetni.

110 méter hosszú buszsáv épült

Forrás: Kiss Annamarie

Továbbra is lehet jobbra kanyarodni

Bognár Istvántól megtudtuk azt is, a kivitelezés bruttó 75 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Emlékeztetett rá, pontosan 56 nap telt el a bejelentés és a befejezés között, úgy véli, nagyon gyors, precíz és hatékony munkavégzés zajlott. Ennek köszönhetően az iskolakezdés előtt birtokba vehetik az autósok az új, korlátozásoktól mentes forgalmi sávokat, valamint az autóbuszok is a buszsávot.