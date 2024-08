Októbertől Bródi Róbert Tamás megválasztott független polgármester vezeti Nyíracsád települést. Nem újonc a politikában, 2019-től alpolgármester, számos tapasztalatot szerzett már. A Cívishírnek beszélt a választási eredményről, terveiről, a megoldandó feladatokról is, melyek közt idősotthon építése, kerékpártároló és térfigyelő kamerarendszer telepítése is szerepel. Azt is fontosnak tartja, hogy a képviselő-testület jól tudjon együtt dolgozni.

Bródi Róbert Tamás független polgármester veszi át a település vezetését

Forrás: BDR Média

Kicsit túl is nyertük magunkat, úgy érzem. Ebből pedig az következik, hogy ennek meg is kell felelnünk, mert nagy az elvárás. A képviselő-testület tagjai és a polgármester nem mutogathat egymásra, ha valami nem sikerül, hiszen egy irányba húzunk, nincs kibúvó, itt dolgozni kell azért, hogy láthassák az emberek, jól döntöttek június 9-én, a helyhatósági választáson

– szögezi le Bródi Róbert Tamás, Nyíracsád megválasztott független polgármestere. A tősgyökeres nyíracsádi, gépészmérnöki diplomával, valamint a modern élet által megkövetelt végzettségek közül többel is rendelkező Bródi Róbert Tamás nyolc évet dolgozott a polgármesteri hivatalban, ahol egyebek mellett pályázatokat írt, fejlesztési projekteket menedzselt, majd a magánszférában helyezkedett el, miközben 2019-től alpolgármestere Nyíracsádnak. Jó kapcsolatot ápol a Fidesz-KDNP tagjaival, Tasó László országgyűlési képviselővel. A mindeközben megszerzett tapasztalatok alapján úgy érezte, szakmailag és emberileg is kellően felkészült a bő három és félezer lakosú település vezetésére. De nemcsak ő, hanem a nyíracsádi választók többsége is ezen az állásponton volt, hiszen ezt támasztják alá a polgármester-választáson való indulásának előzményei is.

A június 9-ei választáson alpolgármesterként kihívója volt a most harmadik ciklusát töltő Nagy János (Fidesz-KDNP) polgármesternek. Bródi Róbert Tamás a szavazatok 64,24 százalékát kapta meg, míg Nagy 35,76 százalékot. A közel kétharmados győzelemnél azonban beszédesebb a képviselő-testület összetétele.

Bródi Róbert Tamás ugyanis egy hatfős, független képviselőjelölti csapattal vágott neki a kampánynak. A település lélekszámából adódóan listás választás volt, 18 képviselőjelölttel, és a hattagú képviselő-testületbe csak az ő csapatának tagjait választották meg úgy, hogy a még „befutó” hatodik, valamint a hetedik helyen végzett jelölt között is kilencszázalékos „szakadék” volt.

Bródi Róbert Tamás a falubeliek kérésének tett eleget

– Nyíracsádon már régen megvan a vezetőváltás iránti igény, és ennek tükrében az eredmény sem annyira meglepő – kezdi válaszát Bródi Róbert Tamás a Cívishírnek arra a kérdésére, hogy mi motiválta az indulásban. Részletezi, hogy a faluvezetői tisztségéből 20 év után 2010-ben leköszönő Katona Gyula után ő maga függetlenként, Nagy János pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult a polgármester-választáson. Az akkori országos közhangulatnak megfelelően a kormányzó pártszövetség mindent vitt Nyíracsádon is. Neki pedig megszüntették a munkaviszonyát a polgármesteri hivatalban, ahol addig már nyolc évig végzett műszaki és pályázatírói tevékenységet. Az esetet politikai tisztogatásnak minősítette, és elhelyezkedett a magánszférában. Jelenleg egy szállítmányozási társaságnál fuvarszervezőként dolgozik.