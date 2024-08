Vigyázat, a Vénusz légycsapója harap!

Forrás: Czinege Melinda

A kürtvirágokról Kovács Kálmán elmondta, vonzó illattal csalják magukhoz áldozataikat. – A kürtök szélét viaszos réteg borítja, ezen csúsznak le a rovarok, ahol több száz szőrszál meggátolja, hogy ki tudjanak jönni a csapdából. Gondozni ugyanúgy kell őket, mint a Vénusz légycsapóját, az a lényeg, hogy mindig álljon lágy vízben a cserép – fogalmazott.

Így telelteti a ragadozó növényeket a Botanica Expo kiállítója

Az augusztusi kánikulában egyszerűnek tűnik biztosítani ezeket a feltételeket, de vajon hogyan kell teleltetni a ragadozó növényeket?

– Októbertől kell a vízellátásukat csökkenteni, hogy valamennyire kiszáradjon a talajuk. Ha kint tartjuk őket, elkezdenek maguktól átállni a telelésre, ahogyan rövidülnek a nappalok. A rovaremésztő növények ugyanis nem a hidegre reagálnak, hanem a napfényes órák számának a csökkenésére – tájékoztatott Kovács Kálmán. Hozzátette, a bent tartott egyedeket november elejétől március elejéig kell teleltetni. - Hűvös, 0 -10 Celsius fokos helyiségben kell őket tárolni, ahol valamennyi fény éri őket. Ügyeljünk rá, hogy éppen nedves közegben tartsuk őket, ne álljanak a vízben, de ne is hagyuk őket kiszáradni, tavasszal pedig ültessük át őket, így nagyobb csapdákat fognak létrehozni– javasolta.

Kovács Kálmán és a ragadozók

A kancsóka kényesebb növény

Míg az Észak-Amerikában honos Vénusz légycsapója és a kürtvirágok már 2500 forinttól beszerezhetőek, a kancsóka az 5 ezer forintos árával egy magasabb osztályt képviselt a ragadozó növények között. – A kancsóka egy trópusi növény, Borneóból származik. Sokkal kényesebb, hiszen magas páratartalmat kell biztosítani, hogy a kancsóikat létrehozzák – osztotta meg Kovács Kálmán. Érdeklődésünkre elmondta, magas páratartalmat házilag úgy állíthatunk elő, ha egy magasabb üvegtálba helyezzük a növényt. Azt is kiemelte, a kancsóka gondozása során figyelni kell rá, hogy ne álljon alatta a víz, különben könnyen berohad a gyökere. – Nem is tőzeges talajban tartom, hanem szárított tőzegmohában: így pont annyi vizet szív fel, amennyire szüksége van, illetve tud szellőzni is a gyökere – tudtuk meg.