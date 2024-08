Éppen egy érlelt sonkás lepényre vártak, amit Thür Ádám forgatott a sütőben. Az Ikon séfjétől megtudtuk, házi paradicsomszósz, mozzarella és rukkola lesz a tetején. Ugyanezt pacalosban is elkészítette, emellett debreceni párossal is készült. Ezeket kifejezetten a jó borok mellé ajánlja, de gondolt a későbbi órákra is: mosolyogva hozzátette, a rántott húsos szendvics az est végén jól jöhet, hogy kicsit felszívja az elfogyasztott italmennyiséget.

Thür Ádám alaposan felkészült, ínycsiklandó falatokat hozott el a fesztiválra

Fotó: Kiss Annamarie

Varázslatos a hangulat

Nem messze a grillakadémiás srácok öntötték az olajat a tűzre, mellette a cheddar sajt homloka gyöngyözni kezdett, mert már tudta: máglyára kerülnek a gusztusos húspogácsák. Némileg távolabb, a Kisvándor Manukaftúra standjánál olvasztott raclettet csorgatott Borsos Csaba Benjámin egy parázsburgonyás tálra. Közben Czikkely Panni forralt vörösborral festett képek készítésére tanított néhány haladó művészt az egyik fűben lévő asztalnál. Megcsodáltuk az alkotásokat, de jó szándékkal azt tanácsoltuk, hogy azért ne fessék el a teljes muníciót. Fiatal párok, családok üldögéltek a masnikkal díszített piknikasztaloknál.