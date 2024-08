Augusztus eleje óra csütörtök délelőttönként anyukák és még nem óvodás korú apróságok veszik birtokukba a Nyíracsádi Görögkatolikus Egyházközség régi parókiájának termeit. A középen nyújtózó szőnyegen építőkockák, különböző játékok, a terem sarkában babakonyha, az asztalnál színezők, rajzlapok, rajzeszközök sorakoznak. Vidámság, játék, öröm és némi gyermeki huncutság hangulata járja be a termeket. A nyár végén indult baba-mama klubot a helyi görögkatolikus egyházközség, valamint Tóth Elek parókus atya támogatásával ezúttal Mikáczó-Szilágyi Barbara hívta életre. Ezúttal, hiszen korábban már volt hasonló kezdeményezés, működött az anyukák és a kisgyermekek klubja, ami a babák felnövekedését követően hosszabb-rövidebb szünet után, mivel van rá igény, mindig újraszerveződik. Az idei klub elindítója, Barbara, kislányával, a másfél éves Annabellával van otthon, s úgy érezte, jó lenne rendszeresen kimozdulni nemcsak neki, de kislányának is. – Eszembe jutott a régebbi baba-mama klub népszerűsége, ezért az interneten csoportot hoztam létre, hogy felmérjem, milyen igény lenne egy újabb találkozási lehetőségsorozat elindítására. Nem is gondoltam, hogy ennyi anyuka támogatja majd a kezdeményezést – fogalmazott Barbara, aki megkereste a görögkatolikus egyházközséget, Tóth Elek parókus pedig örömmel állt a kezdeményezés mögé. Az egyházközség biztosítja a helyet a felújított régi parókia épületében, a játékokat, némi aprósüteményt, gyümölcsöt és ivólevet az ide érkező anyukáknak, babáknak.

Annabella színezni fog anyukájával, a baba-mama klubot szervező Barbarával

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Új közösség, új barátok

Sugáné Somogyi Rita legkisebb lányával érkezett a klubba. Két nagyobb lányával korábban szívesen látogatták a közös alkalmakat, s úgy gondolta, Dorottya is élvezni fogja az együttlétet. – Örömmel jöttünk, hiszen Dorottyának is jó, ha szokja az idegen környezetet, közösséget, az ismeretlen kortársakat, gyakorolni tudja a másokhoz való alkalmazkodás szabályait is. Így talán könnyebb lesz majd számára az óvodai beszoktatás is – fogalmazott az anyuka, aki zárkózottnak tűnő kislányával éppen hatalmas tornyot épített fakockákból. A szervező, Barbara kislánya is jól érzi magát, csakúgy, mint Könnyű-Kerti Erika csemetéi. Aliz már középső csoportos, de szívesen jött az óvodaszünetben testvérével, Zsombival, és persze anyukájával a játékos délelőttre. Erika szerint már az első alkalommal jól érezték magukat, nem riadtak vissza a sok gyerektől és az anyukáktól sem.