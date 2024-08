Balla Sándor (balról) alapító, Farkas Bertalan űrhajós és Balogh Zoltán

Fotó: Balogh Zoltán-archív

A helyzet javulása az óriási technikai fejlődésnek köszönhető. Egyre jobb minőségű eszközöket – távcsövet, kamerát, képalkotó berendezéseket – gyártanak, és ezek egyre megfizethetőbbek, elérhetőbbek lesznek. Amellett egyre okosabbak, digitalizáltabbak is. Például asztrofotózáshoz használhatunk követő rendszereket: a távcső állványában egy mini számítógép van, és ha beállítjuk, mely égitestet akarjuk figyelni, arra fordítja az eszközt.

– Mára gyakorlatilag az égbolt ismerete nélkül is lehet csillagászkodni. Míg régen csillagtérképeken néztük meg, mi, hol van, ma applikációk mondják ezt meg. Azt is megtehetjük, hogy ráirányítjuk a távcsövet egy égi objektumra, és a mobiltelefonunk azonosítja, mi az. De léteznek automata, mondhatni, robottávcsövek is, amiket csak leteszünk, telefonról vagy tabletről megadjuk, mely csillagkatalógus alapján és mit keresünk, majd amit a távcső lát, az a kép is a tablet képernyőjén jelenik meg – részletezte Balogh Zoltán.

Ég és föld a különbség a 40 évvel ezelőtti technikai lehetőségek és a maiak között, csak a pénztárcánk szabhat határt

– összegzett.

Vincze János (Balmazújváros) fotója az IC 1318 Butterfly Nebulát (Pillangó-köd) mutatja be

Fotó: Vincze János-archív

A mélyűri objektumok fotózása

– A csillagászat elitje, az asztrofotósok krémje, a mélyűri objektumok fotózásával foglalkozik, melyek több száz, több ezer fényévre vannak tőlünk. A mi asztroftósaink is készítenek ilyen képeket amatőr csillagász távcsöveikkel, ezek azok, amik a Haonon is rendre megjelennek.

Ez persze nem egyszerű, alaposan meg kell tervezniük; tudni kell, mikor látszik a kiválasztott objektum, mennyi ideig tudnak rá exponálni: le kell követni a mozgását. A megfelelő időben ráállítják a távcsövet, majd több órányi felvétel készül, amit szoftvererek segítségével állítanak össze képpé

– magyarázta a folyamatot Balogh Zoltán. Hozzátette, mindez alapvetően esztétikai célt szolgál, gyönyörködtet, és ez az a forma, ahogy a nagyközönség a csillagászatot leginkább be tudja fogadni.

Megjegyezte, egy távcső tudását elsősorban nem a nagyítása adja, hiszen az erősen korlátozott, hanem az, hogy milyen sok fényt képes összegyűjteni. Ezt a belsejébe helyezett, precízen csiszolt tükrökkel, speciális lencsékkel érik el. Ma Magyarországon a legjelentősebb obszervatórium a Piszkéstetőn van (Mátra), egy 1 méter átmérőjű RCC Zeiss-teleszkóppal, a világ legjobb, 8-10 méter átmérőjű távcsövei pedig Chilében, az Atacama sivatagban vannak, ahol a legalacsonyabb a por- és páratartalom, és évente 300-nál több a derült éjszakák száma.