Láttatok már lovat háton fekve, négy lábbal az ég felé nézve? Alighanem a legtöbben tapasztaltuk már, milyen az, amikor házi kedvencünk betegségtől szenved, esetleg megsérül, és dokihoz kell fordulni, közben azon matekozva, mennyibe fog ez fájni. Akik nagy testű, haszonállatot tartanak otthon, bizonyára még komolyabb bajban vannak ilyenkor, mert igen kevés rendelőben tudnak egyáltalán foglalkozni a problémájukkal. Éppen ezért népszerű a Kincsem Állatkórház Hajdúböszörményben, ahová közel s távolról is érkeznek páciensek. Ottjártunkkor hat ló operálására készült éppen a stáb Nagy Anna állatorvos vezetésével. És hogy miért is vettünk részt az egyik négylábú patás műtétjén? Azért, mert az említett állatkórház egyike azon keveseknek az országban, ahol akár több mázsás egyedeket is el tudnak látni.

Az állatkórház Hajdúböszörményben gyakran fogad lovakat

Forrás: Kiss Annamarie

Az állatkórház Hajdúböszörmény környékén és országos szinten is kiemelkedőnek számít

Amikor az egyetemen először beléptem a lóműtőbe, akkor kezdtem el érezni, hogy én ezt akarom csinálni. Ebben találtam magamnak kihívást, és el is képzeltem, hogy egyszer ott fogok állni a ló mellett, és én műtöm majd

– mesélt első élményeiről Anna. Mivel már akkor is voltak lovai, elmondása szerint, sok más gazdához hasonlóan szembesült azzal a problémával, hogy egy műtétért akár 3 órát is muszáj volt utazni – ezt pedig, mint elmondta, nagyon sok ló nem bírta ki, és elpusztult.

Nagy Anna 2020-ban döntött úgy, hogy belevág egy olyan projektbe, amelyben senki más előtte nem tudott kibontakozni nőként a hajdúsági városban: állatorvos lesz. Aztán mint később kiderült, ezzel piaci rést talált, mivel Kelet-Magyarországon a Kincsem Állatkórház szinte az egyetlen magánklinika. Na, de sejthetjük (nem elvéve a csak kistestűekkel foglalkozó szakemberek érdemeit), hogy egy legalább 100 kilós állatot még nehezebb lehet megvizsgálni, mint egy, már „nyolc életét” elvesztő macskát, pláne úgy, hogy szimplán a megmozdításuk még a jó kondiban lévő férfiaknak is kihívást jelent.

Nyolc év alatt nem tört el a kezem, nem voltak nagy sérüléseim, talán két rúgást kaphattam. Mindent megúsztam, ennek pedig az a nyitja, hogy figyelni kell a páciensedre. Inkább az a nehéz, hogy nőként komolyan vegyenek. Amikor kicsit szőkébb volt a hajam, sokan néztek asszisztensnek, és amikor kérdezték, hol van az állatorvos, mondanom kellett, hogy az bizony én volnék… Vicces volt, mert nem nézték volna ki belőlem, hogy tehenet fogok császározni, de végül csak sikerült

– emlékezett vissza Anna.