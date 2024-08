– Ez nem igaz. Az akkumulátortüzek eloltására többféle megoldás is van, vízzel is oltható. Ahogy más technológiai terület, úgy ez is folyamatosan fejlődik, s jelennek meg új eszközök, új megoldások. Akkumulátortüzekre is fejlesztettek már ki külön ilyeneket. Továbbá felhívnám a figyelmet arra is, hogy a tűzoltás nem csak arról szól, hogy az adott tüzet eloltsuk, hogy megakadályozzuk a tűz továbbterjedését. Egy akkumulátorgyárban például ezért történik kis csoportokban az anyagtárolás – fejtette ki.