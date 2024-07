A légitársaság közleményében kijelentette, hogy az áttelepítés ellenére továbbra is elérhetőek lesznek a Wizz Air debreceni úti céljai, vagyis a Burgaszba, Lárnakába, Londonba és Rómába tartó járatok ezután is üzemelnek. Mint írták, a jelenleg a debreceni repülőtéren szolgálatot teljesítő Airbus A321neo továbbra is Magyarországon marad, hogy kiszolgálhassa a magyar utazókat.

A Wizz Air debreceni járatokat teljesítő repülőgép hamarosan Budapestre kerül

Forrás: Napló-archív

A közlemény kitér arra, hogy a repülőgép Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre való áttelepítésével hosszú távon lesz képes növelni forgalmát és a járatok számát.

Hozzátették, a munkahelyek megőrzése és a folyamatos fejlődési lehetőség érdekében a Wizz Air minden érintett kollégájának alternatív állásokat ajánlott fel magyarországi, európai és Európán kívüli bázisain. Az érintett utasokat a légitársaság hamarosan közvetlenül e-mailen értesíti. Utasainak, akik közvetítőn vagy online utazási irodán keresztül foglalták jegyeiket, azt tanácsolják, hogy forduljanak hozzájuk a járataikkal kapcsolatos legfrissebb információkért.

A Wizz Air bejelentésére a debreceni repülőtér is reagált

2024. július 9-ei közleményében a Wizz Air bejelentette, hogy a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren állomásozó repülőgépét Budapestre helyezi át október 27-től. Ugyanakkor Debrecenből továbbra is elérhetőek lesznek a légitársaság járatai Burgaszba, Lárnakába, Londonba és Rómába.

Mint a Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető gazdasági társaság, sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a Wizz Air légijármű kapacitás kihívásai miatt ilyen döntést hozott. Tájékoztatjuk utazóközönségünket, hogy a nyári menetrendet és ezzel az utasélményt semmilyen formában nem érinti hátrányosan a légitársaság mai döntése. Minden jelenlegi járat zavartalanul közlekedik

– olvasható a debreceni repülőtér kedd délutáni közleményében.

A fejlesztések tovább folynak Debrecenben

Mint írták, a COVID időszakot követően a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalma dinamikusan növekszik, 2023-ban már ismételten átlépte a 300 ezer fős utasforgalmat, melyet 2024- ben 10 százalék körüli növekedés jellemez. Köszönhetően Debrecen és régiójában tapasztalható gazdasági és turisztikai fejlesztéseknek. Hozzátették, annak érdekében, hogy ezt a növekedést fenntartsák és megfeleljenek az utazóközönség elvárásainak a DIA Kft. - tulajdonosai támogatásával - megtesz minden szükséges lépést, hogy a korábban népszerű és jelentős töltöttséggel bíró járatait, mint Tel-Aviv, Eindhoven és további új úti célokat is indítson 2025 nyarától más légitársaságokkal együttműködésben.

Tovább folytatjuk a repülőtéren megkezdett infrastruktúra fejlesztéseket is, hogy a visszatérő és új járatok utasai számára a legmagasabb komfortot biztosítsuk. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér céljai változatlanok, a régió legjelentősebb regionális repülőtere kíván lenni

– írják.