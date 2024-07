Tovább tombol a kánikula az országban, már a rekordok is megdőltek, de lassan fellélegezhetünk, ugyanis kedden tetőzik végre a hőség. De addig is érdemes fokozottan figyelni, főleg a folyadékpótlásra. Utóbbiban a debreceni önkormányzat is segít, mivel csütörtökig minden nap vizet osztanak a város legforgalmasabb pontjain. A Kossuth téren, a Dósa nádor téren és a Fórum Debrecen bevásárlóközpont előtt 12 és 16 óra között biztosítanak ivóvizet a járókelőknek a Debreceni Karitatív Testület tagszervezeteinek önkénteseinek közreműködésével.

A Csapó utcán is minden nap van vízosztás

Forrás: Molnár Péter

A vízosztás csak az egyik része a hőség elleni védekezésnek

Ahogy arról beszámoltunk, a kánikulára való tekintettel a debreceni polgármesteri hivatal zöldterületi osztálya fokozott odafigyeléssel – hajnalban, vagy késő este – végezteti a közterületi növények öntözését. Emellett kiemelt figyelmet fordít az automata öntözőrendszerek megfelelő működtetésére is. Folyamatosan üzemelnek a közterületi ivókutak, amelyek játszóterek, forgalmas sétányok, parkok területén vannak, működésüket ellenőrzik. Valamennyi közterületi szökőkút, csobogó üzemel, melyek segítenek a hőérzet csökkentésében.

A város útjainak nagygépes locsoltatását is végeztetik ebben az időszakban a parkfenntartási-köztisztasági szerződött vállalkozókkal, ütemezetten a kora reggeli vagy késő délutáni/esti órákban, mely a belváros és Nagyerdő útjaira, parkjaira, sétányaira, a belső gyűrű-, a keleti és nyugati városrészekre egyaránt kiterjed.