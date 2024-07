A hőség hatására felpúposodott a villamossín a Csonkatemplom előtt, két órára akadályozva a közlekedést – nem most, hanem még 1999-ben. Mint arról a Hajdú-bihari Napló 1999. július 6-ai száma tudósít, az előző napon „felpattant” a sín a földről. Holott nem is volt olyan meleg mint most; 25 éve július 5-én „mindössze” 31 Celsius-fokos maximum hőmérsékletet jelzett a meteorológia.

A lap korabeli címlapja az ívelt villamossín képével

Forrás: Napló-archív

Az akkor a lapnak nyilatkozó szakember szerint a sín a hőtágulás hatására pattant ki a helyéről. Krista Géza, a DKV forgalmi műszaki igazgatóhelyettese az is elmondta, hogy ilyen eddig még nem fordult elő Debrecenben, és hogy a hasonló esetek megelőzésére locsolni fogják a pályát.

A Nagytemplom utáni szakaszon a sínek leszorítása már korszerű módszerrel van megoldva, így ott nem várható ilyen deformálódás – írta a Hajdú-bihari Napló két és fél évtizede.

Mivel időközben már több korszerűsítésen is átesett a villamosvonal, hőségrekordok ide vagy oda, minden bizonnyal ma nyugodtan suhanhatunk a villamoson utazva a forró, ám egyenes sínpályán.