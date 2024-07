– Mindannyian hajdúböszörményiek vagyunk, itt lakunk a Vénkertben. Tavaly csak látogatóként voltunk kint, de már akkor elhatároztuk, hogy idén beszállunk mi is a versenybe – osztotta meg a helyi csapat egyik tagja. Elmondta, őt tavaly be is fogták zsűrizni, 11 különböző lecsót kóstolt, melyek között volt gombás, húsos, májas és olyan is, amelyben avas szalonna volt. – Úgy gondolom, lehet bármennyire is kreatív az elkészítés, a lecsó akkor az igazi, ha megmarad a sajátos jellege. Ha nincs meg a klasszikus íz, bármit rakhatnak bele, nem lesz nyerő – jegyezte meg.