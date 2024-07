Elsősorban édesapja iránti szeretetből és tiszteletből vált vasutassá Bíró Ferenc Mihály, aki több mint húsz éve gyűjti, dolgozza fel és mutatja be a püspökladányi és környéki vasutasmúlt érdekességeit, szépségeit. A püspökladányi Vasúttörténeti Magángyűjtemény alapítója 2000-ben jutott hozzá a kiállítása első darabjához, egy kézilámpához, majd az évek folyamán egyre több relikviát kapott, illetve szerzett be. Jelenleg egy 70 négyzetméteres, egykori garázsépületben rendezte be tárlatát, de tervei között szerepel egy 40 négyzetméteres kiállítótérrel való bővítés is.

Forrás: Molnár Péter

A 74. Vasutasnap alkalmából látogattunk el a különleges püspökladányi múzeumba. Bíró Ferenc Mihály vasúttörténeti ismertetővel kezdte a Haonnak tartott tárlatvezetését. Mint elmondta, az első vasútvonalat (Pest és Vác között) 1846 július 15-én nyitották meg. Ehhez kapcsolják a vasutasok ünnepét is, amely 1961 óta minden év júliusának második szombatja.

Püspökladány a hazai vasútépítés fősodrában volt. A térségben egy gazdasági érdekkör alakult, a Tiszavidéki Vasúttársaság, amelynek képviselői a királytól megkapták a koncessziót, s meghatározták az itteni vasút vonalát Szolnok és Debrecen között 1957-ben

– ismertette. Elmondta, eredetileg Karcagról Nádudvarra, majd onnan Hajdúszoboszlóra tartott volna a vasút nyomvonala, de Bucsánszky József miniszteri főfelügyelőnek köszönhetően Püspökladányra esett a választás. 1958-ben innen indult a térség második vonala Nagyvárad felé, ekkor vált a város térségi csomóponttá, s ez meghatározta a későbbi fejlődését.