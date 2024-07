A Campus Fesztivál 2024-es évada hatalmas bulikkal robbant be: többek között a Tankcsapda, Martin Solveig, Dzsúdló és Azahriah koncertjei is hatalmas tömeget vonzottak. Egy emberként csápolni, tombolni, és skandálni a legnépszerűbb refréneket alighanem mindenki tudja, milyen érzés, viszont együtt muzsikálni az ország legismertebb, legközkedveltebb előadóival már jóval kevesebbeknek adatik meg. Ismerünk viszont egy fiatal hölgyet, aki Hajdú-Bihar, egészen pontosan Hajdúböszörmény szülötte, és szorgos tanulásának, rengeteg munkájának és kiváló kapcsolatteremtő képességének köszönhetően a legmagasabb szintre küzdötte magát a hazai zeneiparban. Az ország legszebb harsonása Varga Nóri.

Varga Nóri számos helyen fellépett már kedvenc hangszerével

Forrás: Varga Nóri-archív

Varga Nóri többször is „elfújta” már Korda György Repterét

Már kezdett megtelni élettel a Campus csütörtöki napja, amikor némi lokátorozás és videós helyzetjelentés után csak megtaláltuk egymást Nórival, akiből első látásra is sugárzott a közvetlenség, és hogy nagyon éli a fesztiválhangulatot. Persze, ehhez hozzászokhatott már, mivel naptára nyáron zsúfolásig telve van általában. Koncertezett már Azahriahval a Puskás Arénában, Korda György Reptér című dalára is fújta már a dallamokat, ahogy DESH és Dzsúdló fellépésein is tagja volt már a zenekaroknak.

De mégis, hogyan sikerült feltornáznia magát a mainstream előadók köreibe? Varga Nóri már 6 évesen zenélt: furulyázott és fuvolázott is, majd egy évvel később a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar köreiben kezdett el kibontakozni. Többek között a Debreceni Virágkarneválon is vonult velük, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve kitalálta, hogy harsonázni szeretne. Persze, akkor még nem gondolta, hogy ötlete karrierje is lesz majd.

Mondtam is, hogy ne várjanak tőlem semmit, félévet fogok majd járni zenesuliba, igazából csak kíváncsi voltam, hogyan kell fogni a hangszert

– emlékezett vissza Nóri a kezdetekre. Később aztán kiderült, amikor a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium rajz tagozatán tanult, hogy bizony a képzőművészethez is van tehetsége – egyébként a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum szakkörében is képezte magát. Így 18 évesen választani kellett: vagy a zene, vagy a rajz lesz az, amiből karriert épít.

Úgy voltam vele, hogy a zenében jobban érvényesül az emberekkel való együttműködés, és mivel extrovertált vagyok, azt gondoltam, talán működni fog. Végül felvettek a Kőbányai Zenei Stúdióba, és négy évig oda jártam

– mondta.