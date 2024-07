Harmincharmadik alkalommal nyitotta meg kapuit a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely a legkisebb hajdúvárosban. A július 29. és augusztus 10. között megrendezett nyári kurzusra 2024-ben 14 alkotó fogadta el Vámospércs Városi Önkormányzat meghívását. Az alkotók – festő-, fotó- és grafikusművészek – zöme rendszeres, visszajáró vendég.

Forrás: Vámospércs Városi Önkormányzat

A telep hagyományaihoz híven Fátyol Zoltán festőművész, szakmai vezető idén is egy absztrakt témát – „minden Egy” – ajánlott a résztvevőknek, amihez kapcsolódhatnak a képzőművészet sokszínű formanyelvén.

„E két hét alatt elkészülő munkák egy része felfűzhető lesz a kellően légies hívószó köré, így pedig összefüggő művek soraként is szemlélhetjük őket az augusztus 10-ei zárókiállításon”

– osztotta meg gondolatait az idén 70 esztendős Fátyol Zoltán, aki pár hete vehette át a település díszpolgári címét is. „A telepi élet lényegéhez tartoznak a nagy beszélgetések, művészeti eszmecserék, az egymásról való tudás öröme. Én például Hermész Triszmegisztosz Corpus Hermeticum című könyvét hoztam magammal. Nagyon foglalkoztat ez az időben és kulturálisan is többféle hagyományt keresztező szöveg. Több vonatkozásban megváltoztatta a világról alkotott képzeteimet. A vászon mellett tehát e könyv lapjaira is figyelek” – fogalmazott Fátyol Zoltán.

– Miután a 2022 elején átadott, teljeskörűen felújított művelődési házunk galériáját és az intézmény falait is a művésztelep városunk tulajdonába került képeivel ékesítettük, akkor vált igazán megtapasztalhatóvá számomra az a művészeti kvalitás, stiláris és tematikus gazdagság, ami három évtized alatt felhalmozódott Vámospércsen. Életpályák alakulástörténetei rajzolódtak ki a falakon, az élethosszig tartó művészi nekirugaszkodás, nyelvkeresés szenvedélyes, képekben testet öltött alkalmai.

Büszke vagyok rá, hogy kisvárosként, 33 éve házigazdái lehetünk megyénk egyik leghosszabb ideje működő művésztelepének. Örömmel jelenthetem, a telepnek otthont adó tájházat hamarosan felújítjuk és bővítjük. Ha Vámospércs értékeit kell számba vennem, a művésztelep a három legfontosabb közé tartozik

– fogalmazott megnyitó beszédében Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere.