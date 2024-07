A debreceni Dessewffy utcán útépítés, a Tímár utcán pedig nagyfelületű útfelújítási munka kezdődik július 29-én, hétfőn, közölte a polgármesteri hivatal.

Útépítés indul 2 debreceni utcában is

Forrás: illusztráció / Napló-archív

Több szakaszban végzik az egyik debreceni útépítést

A Dessewffy utcán a fejlesztés keretében a Dobó és Ótemető utcák közötti szakasz kap szilárd útburkolatot összesen 357 méter hosszúságban, 3,25-5,5 méter változó szélességben, útpadkával. A július 29-én kezdődő ütem során a Dobó és Dembinszky utca közötti szakaszon 78 méter hosszúságban, 5,5 méter szélességben építik az utat. Ezt követően a Dembinszky és Ótemető utca közötti szakaszon zajlik majd a munka – melynek során a társasházak előtti összekötő utak is aszfaltburkolatot kapnak – 279 méter hosszban lakó-pihenő övezet kialakítással, valamint a meglévő járdaszakaszok is megújulnak. A közvilágítás korszerűsítése is megtörténik. A beruházás részeként az út csapadékvíz-elvezetését is kiépítik, s rákötik az utcában jelenleg üzemelő rendszerre.