Július közepén aligha akarunk arra gondolni, milyen hideg lesz télen. Mégis, akik fával fűtenek, általában már nyáron figyelik, hogyan alakulnak a tűzifaárak Debrecen környékén és országosan is. Ennek okán a Nyírerdő Zrt.-nél érdeklődtünk, Tölgyfa Gábor műszaki vezérigazgató-helyettes pedig rendelkezésünkre állt, és elmondta többek között azt is, miként hat az energiaválság és az enyhe tél a faiparra.

Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese felvázolta, hogyan alakulhatnak idén a tűzifaárak Debrecen, sőt egész Hajdú-Bihar vármegye területén

Forrás: MW-archív

Tűzifaárak Debrecen és a vármegye területén: az enyhe tél miatt is csökken a kereslet

Tölgyfa Gábor szerint mint minden terméknek, úgy a tűzifának is alapvetően a kereslet és a kínálat határozza meg a lakossági értékesítés díját. Ez természetesen nem egységes az ország különböző részein, még vármegyén belül is vannak eltérések.

– Mivel energiahordozóról van szó, jelentősen befolyásolja az árat más energiahordozók árának alakulása. A lakosság vásárlási igénye attól is függ, hogy mennyi tüzelő maradt a fűtési szezon után, ráadásul az elmúlt enyhe tél miatt jócskán betáraztak tüzelővel a háztartásokban. Kínálat terén pedig országosan is elmondható, hogy van az erdőgazdálkodóknál elegendő tűzifa, sőt, sok helyen még annál is több – mondta.

Hogy mennyire népszerű a tűzifa Hajdú-Bihar vármegyében? A műszaki vezérigazgató-helyettes szerint a térség fontos energiahordozója, és igen sok háztartás téli fűtésének az alapja.

Az utóbbi évek keresleti viszonyai azonban nem mondhatók általánosnak, ugyanis a tűzifa esetében az energiaválság hatásai hosszú távúak. A korábbi években sokan jelentős készletet vásároltak az emberek, s azok az enyhe telek következtében megmaradtak, emiatt jelenleg csökkenő keresletet tapasztalnak.

Az enyhe tél miatt betáraztak azok, akik fával fűtenek

Forrás: MW-archív

Nyár, nyír, akác tűzifaárak Debrecen és egész Hajdú-Bihar térségében: mennyi az annyi?

Habár gázzal és elektromos eszközökkel is lehet fűteni, mint Tölgyfa Gábor is elmondta, sokan vásárolnak fát napjainkban is. De mégis, milyen költséget jelent ez egy átlagos háztartás esetében?

Egy átlagos háztartás mintegy 5-10 köbméter erdei faanyagot fűt el a lakóhely adottságaitól és más alternatív fűtés meglététől függően. Ez jelenleg mintegy 140-280 ezer forintba kerül az erdőben, még feldolgozatlanul. Ehhez társul még szállítási, feldolgozási költség, melynek nagysága az adott helyiség elhelyezkedéstől, a rendelkezésre álló vállalkozói vagy saját eszközök meglététől függ

– részletezte.