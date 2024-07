– Június végén hirdette meg országszerte a tanszergyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), tárgyi adományokat és pénzügyi felajánlásokat egyaránt fogadunk. Jelenleg a tárgyi adománygyűjtésnek a félidejénél tartunk, ezeket augusztus második hetéig várjuk, ezt követően nagyüzemben megkezdjük az előkészületeket a csomagok átadására. Pénzzel egészen nyár végééig lehet támogatni az akciót, a tanév előtti utolsó napokban ebből az összegből tudjuk még gyorsan beszerezni azokat a termékeket, amik esetleg hiányoznak. A célunk, hogy legalább 1358 diákot támogassunk tanszerekkel megrakott iskolatáskákkal – ismertette a kampány részleteit Dobis-Lucski Zsófia, az MRSZ kommunikációs vezetője. Elmondta, Hajdú-Bihar vármegyében előreláthatólag 200-250 gyereket támogat a szervezet, vannak köztük mélyszegénységben élő, illetve a nevelőszülői hálózatban nevelkedő tanulók. Hozzátette, a tanszerekkel olyan menekült gyerekeket is segítenek, akik az orosz-ukrán háború kitörése után érkeztek Magyarországra, valamint határon túli területekre, Kárpátaljára és Erdélybe is juttatnak el csomagokat.

Dobis-Lucski Zsófia kommunikációs vezető számolt be a tanszergyűjtésről

Forrás: Molnár Péter

Az eddig beérkezett tanszereket főként gyülekezetektől vagy vállalatoktól kaptuk nagyobb egységcsomag adományok formájában. Az egyéni adományok fokozatosan kezdenek beindulni, az a tapasztalat, hogy ezek inkább augusztusra koncentrálódnak, hiszen a legtöbb család is ekkorra időzíti az iskolakezdés előtti bevásárlást

– kaptuk a helyzetjelentést. Dobis-Lucski Zsófia kiemelte, idén egy újdonság is segíti a tanszergyűjtést. – Hazánk valamennyi református oktatási intézményében felhívást tettünk közzé: aki már a tanév végén tudta, hogy szeptemberben új iskolatáskát vagy tolltartót kap, az leadhatta a használtat az iskolákban, ez az iskolaszerek már szintén megtalálhatóak a raktárainkban – tájékoztatott.

Középiskolásokat is támogatnak a tanszergyűjtéssel

– Legnehezebben a nagyobb értékű tanszerek, az iskolatáska és a tolltartó gyűlik, ezekre van a legnagyobb szükség, de újonnan vásárolt iskolaszerekből bármit fogadunk: jöhetnek füzetek, mappák, ceruzák, vízfesték, bármi, amire egy gyereknek szüksége lehet. Hangsúlyoznám, hogy nemcsak kisiskolás gyerekeket, hanem középiskolás tanulókat is támogatunk, így örömmel vesszük, ha erre a korosztályra is figyelnek az adományozók, és hoznak egy körzőt, vonalzókészletet vagy számológépet, amik a nagyobbaknak jelentenek segítséget – sorolta Dobis-Lucski Zsófia, akitől azt is megkérdeztük, miért pont 1358 gyerek támogatása a cél.