– A minőségi oktatás tankönyvek nélkül elképzelhetetlen. A debreceni oktatás pedig most is méltó az iskolaváros múltunkhoz. 2016-ban ezért hoztuk létre a Cívis Talentum-díjat, mellyel olyan diákokat támogatunk, akik a hazai és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el – emelte ki Papp László.