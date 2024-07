Vasárnap hajnalban ért véget az idei Campus Fesztivál, délelőtt az utolsó fesztiválozók is elhagyták a helyszínt, ami után meg is kezdődött a takarítás. Nem meglepő módon azonban nem csak eldobott papírokat vagy poharakat hagytak maguk mögött a fesztiválozók. A fesztivál szervezői hétfőn a közösségi oldalukon tettek közzé egy igen hosszú listát arról, hogy mi mindent találtak az elmúlt napok során a helyszínen.

A nagy nyüzsgésben nem is csoda, ha elveszett néhány dolog, a talált tárgyak azonban még visszakerülhetnek a tulajdonoshoz

Forrás: Napló-archív

Talált tárgyak várják tulajdonosaikat

Személyazonosító igazolványt többen is elhagytak, volt, aki a jogosítványát is hiába kereste másnap, de lakcímkártyák és bankkártyák is maradtak szép számmal a Nagyerdőn. Telefonból viszonylag keveset találtak, kulcsokból és ékszerekből azonban már jóval több veszett el.

Természetesen akadt néhány nem szokványos dolog is a talált tárgyak között, olvasószemüveg, kerékpáros digitális kilométerszámláló, országos bérlet és hűségkártya is várja jogos tulajdonosát.