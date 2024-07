A levegőből gyérítik a szúnyogokat hamarosan Debrecenben, erről az önkormányzat számolt be közleményben pénteken. A légi szúnyoggyérítés Debrecen teljes területén július 23-24-25-én, a napnyugtát megelőző 1-2 órában történik majd. A pótnapok július 26. és 27.

Légi szúnyoggyérítés lesz a jövő héten Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Az alkalmazandó Deltasect Plus 1,2 ULV készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben - 0,6 liter/hektár - kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik

– áll a közleményben.

Tanácsok szúnyoggyérítés idejére és a szúnyogok elleni védekezéshez

A légi kémiai szúnyoggyérítéssel összefüggésben a lakosság részére javasolt intézkedések: a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.

A szúnyogok számának csökkentésében a lakosság aktív közreműködése is fontos, a ház körüli tenyészőhelyek felszámolásával nagymértékben hozzájárulhatnak a szervezett védekezés sikeréhez. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. Kérjük a lakosságot, szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ha környezetében észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.

Továbbra is osztják a tablettákat

A hatékony és eredményes védekezés érdekében a debreceni önkormányzat folytatja a májusban megkezdett szúnyoglárvairtó tabletták osztását is. A debreceni lakosok személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával vehetik át a szúnyoggyérítést segítő tablettákat a készlet erejéig, de legkésőbb augusztus 31-ig - a korábban a tabletták osztási helyszínét jelentő Új Városháza helyett - a Régi Városházán a Zöldterületi Osztály 208. sz. titkársági irodájában, a Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási idejében (szerdán 8.00-12.00 óráig és csütörtökön 13.00-17.00 óráig). A tablettával kezelt víz élelmiszerekkel nem léphet kapcsolatba; tehát zöldségek, gyümölcsök és fűszerkert locsolására sem alkalmas. Olyan, a lakóhely közelében fellelhető vízfelületek kezelésére használható, amelyek ivóvízként sem hasznosulnak, élővizekkel összeköttetésben nincsenek, és díszhalak tartására sem szolgálnak.