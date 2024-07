Az infarktus után hat területen van szükség határozott életmódváltásra, amiben a társas támogatás meghatározó szerepet játszik

Forrás: unideb.hu

Az érzelmi támogatás kulcsfontosságú

Jóna György kiemelte azt is, hogy a társas támogatás négy típusa, az érzelmi, a pénzügyi, az információs és az értékelői támogatás közül a legutóbbinak van a legnagyobb szerepe az egészséges életmód kialakításában, ez azt jelenti, hogy az egyén önértékelését, éntudatát, önbecsülését erősíti meg verbális és nonverbális kommunikációval.

A kutatás során azt vették észre, hogy az érzelmi alapú támogatás, a motivációt adó odafigyelés kiemelten fontos. A docens szerint a házastárs, a gyermek, az orvos és a kisállatok szerepe nagyon meghatározó, főként az érzelmi támogatás szintjén. Specifikusan az alkoholfogyasztás csökkentésénél van a családnak a legnagyobb jótékony hatása, a megfelelő stresszkezelés és a rendszeres testmozgás területe viszont diffúz módon összefonódnak.

Az ETK egyetemi docense hozzátette, hogy a statisztikai adatok alapján azoknak az egyéneknek, akik kisállatokat tartanak, gondozzák, sétáltatják őket, ez már napi rendszeres testmozgást jelent. Ha pedig ez rutinná válik, akkor az egyén stressz-szintje is ezzel arányosan csökkenni kezd, de a társas kapcsolatokra is hatással is lehet, tovább bővülhet a társas támogatás rendszere. Jóna György megjegyezte, hogy a toxikus háttér kerülendő, hiszen ennél még a magányosság is jobb.