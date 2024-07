Simai László bekísérte a Haon stábját az erdőbe, és tényleg mindennel találkoztunk, szó szerint mindenfelé szeméthalmot láttunk: rongyok, ruhadarabok, táskák, műanyag flakonok, különböző elektronikai eszközök hevertek a kiserdőben. De nem csak néhány darab, hanem temérdek. Megnéztük a kiserdő melletti szelektívhulladék-gyűjtő konténereket, amiknek a látványa szintén elszomorító. A konténerek körül csupa szemét minden, látni lehet, olyan emberek is odaviszik a szemetüket, akik nem is a környéken élnek – ottjártunkkor ezt néhány helybéli is megerősítette.