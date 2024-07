A 22x42 méteres pályához palánk, labdafogó háló és pályavilágítás is tartozik. A pálya burkolatára kézi-, kosárlabda és labdarúgó vonalazást is felfestettek. A kivitelező két kézilabdakaput, négy kosárlabdapalánkot és négy mini focikaput is telepített