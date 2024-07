Még alig néhány napja nyitott újra a futópálya sérülése miatt lezárt debreceni repülőtér, július 24-én máris különleges repülőgépet látott vendégül. Azt már megszokhattuk, hogy a Wizz Air és a Lufthansa gépei állandó vendégek Debrecenben, valamint azt, hogy a charter járatok is visszajárnak, de időről időre különlegesebb járművek is feltűnnek a cívisvárosi légikikötő futópályáján. Ezúttal az EL AL Israel Airlines, az izraeli nemzeti légitársaság egyik Boeing 737-858-as repülőgépét csodálhatták meg azok, akik a környéken jártak. A járművet egy szpotternek, Páll Bendegúznak is sikerült megörökítenie, aki az egyik legnagyobb magyar repülőgépes közösség Facebook-oldalán posztolta is az elkészült képeket.

Az EL AL egyik repülőgépe landolt a debreceni repülőtéren

Forrás: Páll Bendegúz-archív

Villámlátogatást tett a repülőgép

A Flightradar24 portál információi szerint a Tel Avivból érkező repülőgép szerdán 18:44-kor landolt Debrecenben, majd a tervezett időpontnál fél órával később ugyan, de 20:19-kor már újra a levegőben volt, hogy visszatérjen az izraeli nagyvárosba.

Korábban a Wizz Air működtetett menetrend szerinti járatot a két város között, azonban azt a 2023 október 7-én kitört izraeli háborút követően beszüntették.

A látogatás okáról érdeklődtünk a Debrecen Nemzetközi Repülőtér sajtóosztályánál, azonban választ még nem kaptunk. Amint megérkezik, frissítjük cikkünket.

