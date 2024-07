Fura járműbe botlott egy sofőr a 33-as főút Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán, az egyeki elágazásnál július 19-én, a találkozásról készült videót a Budapesti Autósok Közössége kapta meg. Először azt hitte, dobozt fúj a szél, csak akkor körvonalazódott benne, hogy mi megy előtte, amikor közelebb ért hozzá. Valaki egy burkolattal ellátott rekumbenst, azaz fekvőbiciklit tekert a forgalmas főúton, a kamerás kocsi vezetője pedig azt szerette volna megtudni a portáltól, mennyire biztonságos ez így. „Látszanak a méretek, az én autóm sem magas” – írta.

Forrás: YouTube / BpiAutósok

Egy kamionnak még nehezebb észrevenni.Kíváncsi lennék egy közlekedésbiztonsági szakember véleményére. Remélem épségben hazaért ez a kamikaze pilóta

– tette hozzá az autós, aki a felvételen többedmagával hangosan kommentálta a szokatlan helyzetet, és nem illették túl szép jelzőkkel az útra merészkedő bringást.

Mit lehet tudni a rekumbensekről?

A Budapesti Autósok idézte az albord.com nevű oldalt is, ahol elég szépen összeszedték, mit érdemes tudni a fekvőbiciklikről. Az első kéz- és lábhajtású rekumbens 1895-ben született meg, két évvel később pedig jött a tisztán lábhajtású is. 1914-ben a Peugeot már sorozatban gyártotta őket, az 1920-as években pedig már hivatalos versenyeken is szerepeltek, egészen 1934 áprilisáig, amikor a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség arról döntött, hogy kizárják a fekvő-kerékpárokat a versenyekről.

A fekvőkerékpározás előnyei közé sorolja az oldal a kényelmet, a testtartást, az alacsonabb légellenállást, valamint a nagyobb sebességet síkon és lejtmenetben. Hátránya viszont például, hogy drága, nagy a váz súlya, kevésbé egyensúlyozhatóak testsúllyal, illetve talán a legfontosabb: