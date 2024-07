Mint azt a napokban is megírtuk, lehetnek még fennakadások a PET-palack-visszaváltás terén Debrecenben is. Hát akkor mit mondjanak ott, ahol még úgynevezett REpont automata sincs, viszont az ital árát a betétdíjjal együtt kötelesek kifizetni? Mit tesznek azok a lakosok, akik nem tudják helyben visszaváltani a palackokat? Nos, ennek járt után a Haon stábja Hajdú-Bihar vármegye több településén, valamint az illetékeseknél is érdeklődött.

PET-palack-visszaváltás vidéken: több kisebb településen is megtudtuk, miként kezelik a helyiek, hogy meg kell fizetni a betétdíjat még akkor is, ha nem lehet visszaváltani a palackot

Forrás: Kiss Annamarie

Mi van PET-palack-visszaváltással, ha nincs REpont automata?

Áldjuk azt, aki feltalálta a klímát, különben annak hiányában alighanem finn szaunában éreztük volna magunkat többórás autóutunk során, akkora volt a hőség, amikor megérkeztünk Bedőre. De hogy miért pont oda? Voltaképpen azért, mert Bedő egy kicsinyke falu Hajdú-Bihar vármegyében, ahol nincs REpont automata. Némi keresgélés után találtunk egy helyi üzletet, ahol megtudtuk, a tulajdonos szinte kénytelen betétdíjas termékeket beszerezni, mivel gyakorlatilag az övé az egyetlen élelmiszerbolt a településen.

Emiatt értelemszerűen gyorsan fogy az áru, s mint az tudomásunkra jutott, kénytelen gyakran beszerezni még úgy is, hogy az italos palackokat nem tudják visszaváltani a vásárlók, kizárólag Biharkeresztesen van erre lehetőségük – és mint kiderült, akad is olyan, aki ha arra utazik, PET-palackkal megrakott szatyorral vagy zsákkal indul meg.

Emellett azt is megtudtuk, hogy a bolt már hosszú hónapok óta próbál bekerülni a rendszerbe, miszerint igényelhetne Mohu REpont automatát, viszont mindez idáig sikertelenek voltak a próbálkozások.

Ezt követően továbbálltunk, és folytattuk utunkat következő állomásunk, Nagykereki felé. No, persze, mondanunk se kell, hogy nem a menetszél, hanem a kánikula egyik ellen fegyvere, a légkondi vitte le kis túlzással a hajunkat, bár ezt ebben a brutális hőségben aligha bántuk. A településre érve találtunk egy helyi üzletet, ahova beérve széles mosollyal fogadott bennünket Anett, aki bár először lehet azt gondolta, hogy egy kilogramm kolozsvári szalonnát szeretnénk venni, ki kellett ábrándítanunk, hogy elsődleges érdeklődésünk ezúttal a PET-palack-visszaváltás köré összpontosul.