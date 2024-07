A parlagfű pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban van, szórványosan már magas szintet is regisztráltak. Az előrejelzések alapján a jövő hét elejére a parlagfű pollenkoncentrációja már országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, az Alföld nagy részén pedig magas koncentráció is előfordulhat – tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést.