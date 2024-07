A Campus Fesztivál ideje alatt több olyan útszakaszt is lezárnak a szervezők, melyek érintik a fizető várakozó övezeteket is – számolt be róla a DV Parking Kft. Mint írták, a rendezvény miatt lezárják az Ady Endre utat július 19-től, július 30-án 24 óráig, így ebben az időszakban a fizető pakolót sem lehet használni.

Egy irányból, csak a Pallagi út felől lehet majd megközelíteni a Nagyerdei mélygarázst, ahol a rendezvény teljes időtartama alatt tudnak parkolni az autósok. Július 24. és 27. között, a Pallagi úton a körforgalom és a II. János Pál pápa tér között időszakos lezárások lesznek ugyan, de akik a mélygarázsban szeretnének parkolni, azokat átengedik a szervezők.

Az Ady Endre utca felől se ki, se behajtani nem lehet majd július 24-én reggel 8-tól július 28-án reggel 8 óráig a Nagyerdei mélygarázsba. Az eredeti parkolási rend a Campus Fesztivált követően, július 30-án 24 órától áll helyre a Nagyerdőn.