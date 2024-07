Megkerülhetetlen tény, hogy Debrecen folyamatosan növekszik. A gazdasággal párhuzamosan a munkahelyek, így a munkába járók és az agglomerációból érkezők száma is gyarapodik, és ezzel együtt a városi járműforgalom is. A parkolás Debrecenben nem csak emiatt körülményes. Magyarországon az ezer főre jutó járművek száma is csaknem megduplázódott az elmúlt 20 évben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2000-es évek elején Hajdú-Biharban a személygépkocsi-állomány mintegy 99 ezer, 2020-ban pedig már 189 ezer. Míg régebben egy autón osztozott a család, a lízing- és hitelkonstrukcióknak és a használtautó-piac fellendülésének köszönhetően ma már a legtöbben megengedhetnek egy saját kocsit.

Ez a meredek parkolás Debrecenben történt meg

Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

És persze parkolni is szeretnének vele. Bár ezt nem mindig sikerül szabályosan kivitelezni. Mindenki találkozott már olyan sofőrrel, aki szeret két fél helyet elfoglalni a parkolóban. De olyat is láttunk, hogy valaki négy férőhelyet foglalt el az orvos előtt. Persze van, aki parkolóhely nélkül is megoldja az autó tárolását. Mint például az a corsás, aki a Faraktár utcai Lildnél a parkoló felől kivezető utat nevezte ki pihenőhelynek, vagy, aki egész egyszerűen a lakótelepi garázsbejárók előtt hagyja járművét.

Megoldandó probléma a parkolás Debrecenben

Hasonlóan bosszantó parkolási szokások nélkül is gyakran kihívás férőhelyet találni a belvárosban. Bizonyos rendezvények idejére parkolókat is le kell zárni a városban, mint épp a Campus Fesztivál idején. A parkolóhelyek helyzetéről, a férőhelyek számáról a debreceni polgármesteri hivatalt kérdeztük. Válaszukban hangsúlyozták, a parkolóhelyek darabszámának folyamatos bővítése elengedhetetlen része egy modern városi infrastruktúrának. Mint írják, Debrecenben elsősorban a meglévő parkolók felújításával, felfestésével igyekeznek hozzájárulni, hogy a városi közlekedés zökkenőmentesebbé váljon, javítva ezzel az életminőséget és csökkentve a forgalmi dugókat.

Az új várakozóhelyek kialakítása során önkormányzatunk figyelembe veszi, hogy az ne menjen a zöldterületek rovására. Ezt a célt szolgálja a mélygarázsok kialakítása, a felszíni parkolókkal szemben

– áll a válaszban.

Elmondták azt is, a DV Parking Kft. üzemeltetésében Debrecenben jelenleg összesen 7741 fizető parkolóhely van, ebbe a felszíni és mélygarázsok parkolóhelyei is beletartoznak.

A Sas utcai mélygarázs átadásával 207-tel nőtt a belvárosi parkolóhelyek száma 2023-ban, szintén ebben az évben a Széchenyi utcán meglévő parkoló 60 férőhellyel bővült, valamint a Szent Anna utca sávkiosztása átalakításának köszönhetően jelenleg 48 várakozóhelyen parkolhatnak az autósok. Ebben az évben pedig a Hatvan utca 60. és 72. szám között 32 jármű részére kialakított várakozóhelyet újítottak fel.